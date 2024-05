Le Galaxy S24 fait l'objet d'un super bon plan sur le site Boulanger. Présenté sous forme de pack avec les Buds 2 Pro, le smartphone Samsung peut revenir sous les 600 euros. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

Vous avez exactement jusqu'à ce dimanche 2 juin 2024 pour profiter d'une réduction totale de 300 euros sur l'achat d'un pack incluant le Galaxy 24. Affiché en temps normal à 899 euros, le smartphone Samsung disponible dans sa version 128 Go est au prix de revient de 599 euros par l'intermédiaire du coupon 100SAMSUNG (à saisir durant l'étape de la commande), d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil et d'une offre de remboursement de 100 euros de la part de Samsung.

Pour information, il est recommandé de choisir la livraison en magasin Boulanger pour profiter du bonus de reprise et le site e-commerce français offre une paire d'écouteurs Galaxy Buds 2 Pro directement dans le panier.

Faites une économie de 300 € sur le Samsung Galaxy S24 (+ Buds 2 Pro offerts)

Pour rappel, le Galaxy S24 de Samsung est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400, d'une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 25 Watts et du système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche One UI 6.1. La partie photo/vidéo se compose d'un triple capteur principal de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez consulter nos articles dédiés à la prise en main du Samsung Galaxy S24 et au test du Galaxy S24.

De leur côté, les Galaxy Buds 2 Pro sont les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de Samsung. Ils embarquent deux haut-parleurs, trois microphones, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge), et une autonomie maximale de 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute supplémentaire.