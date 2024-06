Oukitel lance les C50 et WP50 : des smartphones 5G performants et abordables

Oukitel, reconnu pour ses appareils offrant un excellent rapport qualité-prix, présente deux nouveaux produits : un smartphone 5G grand écran et un téléphone robuste, parfait pour les aventures en plein air. Et pendant quelques jours, ils sont à prix réduit chez AliExpress. On vous en dit plus ci-dessous.

A partir de ce 17 juin et jusqu’au 23 juin prochain, AliExpress célèbre le festival 618, une période de promotions très connue en Chine. Pour l’occasion, Oukitel met en vente sur le site deux nouveaux modèles de smartphones : le C50 et le WP50. Ces appareils, équipés des chipsets MediaTek Dimensity 5G, offrent une connectivité rapide et des performances optimales, le tout à des prix très compétitifs.

Oukitel C50 : un smartphone 5G grand écran à petit prix

Le Oukitel C50 affiche une finesse impressionnante avec une épaisseur de seulement 8,9 mm, ce qui lui permet de se glisser facilement dans une poche ou un sac. Malgré son prix abordable, ce smartphone n'a rien à envier aux modèles haut de gamme grâce à son écran de 6,8 pouces. Cet écran généreux, généralement réservé aux smartphones premium, offre une expérience visuelle immersive avec une résolution HD+ de 720 x 1600 pixels. Que ce soit pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou naviguer sur le web, le C50 promet des images claires et détaillées.

Sous le capot, le C50 est propulsé par le chipset MediaTek Dimensity 6100+, garantissant une connectivité 5G rapide et des performances fluides. Ce processeur performant est accompagné de 8 Go de RAM, extensibles jusqu'à 24 Go grâce à la RAM virtuelle, et de 128 Go de stockage interne, pouvant être étendus jusqu'à 1 To avec une carte microSD. Cette configuration assure une gestion efficace des applications multitâches et un espace de stockage suffisant pour tous vos fichiers, photos et vidéos.

En termes de photographie, le Oukitel C50 ne déçoit pas. Il est équipé d'une caméra principale de 50 MP, capable de capturer des images nettes et détaillées, même en basse lumière. La caméra frontale de 5 MP permet de réaliser des selfies de qualité et de passer des appels vidéo clairs.

L'un des atouts majeurs du C50 est sa batterie de 5150 mAh, offrant une autonomie suffisante pour une utilisation quotidienne intensive. Que vous soyez en déplacement ou que vous passiez une journée chargée, vous pouvez compter sur le C50 pour tenir le rythme sans nécessiter de recharge fréquente.

Livré avec Android 14, le C50 garantit finalement une expérience utilisateur fluide et sécurisée grâce à un cryptage complet des données. Ce système d'exploitation moderne apporte également une interface utilisateur intuitive et de nombreuses fonctionnalités améliorées.

Oukitel WP50 : le compagnon idéal pour les aventures en plein air

Le Oukitel WP50 se démarque de son côté par son design élégant et ultra-fin de 12 mm, alliant confort et robustesse. Conçu pour résister aux environnements difficiles, il offre une prise en main ergonomique et une durabilité remarquable. L'écran de 6,6 pouces HD+ (720 x 1600 pixels) assure une qualité visuelle nette et immersive, idéale pour toutes sortes d'activités, du travail au divertissement.

À l'intérieur, le WP50 est équipé du chipset MediaTek Dimensity 6100+, garantissant une connectivité 5G rapide et des performances exceptionnelles. Ce processeur est accompagné de 4 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, offrant amplement de mémoire pour le multitâche et le stockage de fichiers volumineux. La possibilité d'étendre le stockage via une carte microSD permet encore plus de flexibilité pour répondre à vos besoins.

Le WP50 excelle également en photographie avec son système à quatre caméras : une caméra principale de 48 MP, un objectif macro de 2 MP, un capteur de profondeur de 0,3 MP et une caméra frontale de 8 MP. Cette configuration polyvalente permet de capturer des images détaillées dans diverses conditions, des gros plans aux selfies en passant par les portraits.

L'une des caractéristiques les plus impressionnantes du WP50 est sa batterie de 6500 mAh, offrant une autonomie exceptionnelle. Avec jusqu'à 35 jours de veille et 44 heures de temps de conversation, ce smartphone est parfait pour les longues sorties en plein air et les voyages sans avoir à se soucier de la recharge. Cette autonomie prolongée assure que le WP50 restera opérationnel même dans les situations les plus exigeantes.

Fonctionnant sous Android 13, le WP50 propose une interface utilisateur moderne et sécurisée, offrant une expérience fluide et intuitive. Ce système d'exploitation intègre également des fonctionnalités avancées pour protéger vos données personnelles et améliorer la convivialité de l'appareil.

Prix et disponibilités

Les Oukitel C50 et WP50 sont disponibles à des prix imbattables pour leur lancement sur AliExpress. Le C50 est proposé à 176,50€ au lieu de 882,50€, bénéficiant ainsi d'une remise incroyable de 80 %, à laquelle s’ajoute une réduction supplémentaire de 38,27€ avec le code promo C50FR40, soit un prix final de 138,23€. Quant au WP50, il est disponible pour 229,60€ au lieu de 574€, avec une réduction exceptionnelle de 60 %. Ces prix attractifs rendent ces smartphones particulièrement intéressants pour ceux qui cherchent à acquérir des appareils performants sans se ruiner.

Ces offres sont valables du 17 au 23 juin 2024, à l'occasion du festival shopping 618 sur AliExpress. Cette période de promotion met en avant le rapport qualité-prix remarquable des Oukitel C50 et WP50, permettant aux consommateurs de profiter de la connectivité 5G, de performances solides et de fonctionnalités avancées à des tarifs réduits. Ne manquez pas cette opportunité d'obtenir des smartphones de haute qualité à des prix défiant toute concurrence.

