Le Poco X6 est à moins de 200 €, un rapport qualité-prix imbattable

Au lieu de 299 €, le Poco X6 voit son prix passer sous la barre des 200 € grâce à une offre exceptionnelle. Le smartphone est à 183,72 € très exactement dans sa version disposant de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Poco X6 fait partie de ces smartphones offrant un excellent rapport qualité-prix. Il dispose d'un bel écran AMOLED et est propulsé par un solide processeur, le tout pour un prix de 299,00 €. Alors qu'il est sorti il y a quelques mois, vous pouvez déjà l'acheter pour près de la moitié de son prix de lancement grâce au code promo FRSS25 sur AliExpress.

Cette promotion porte sur la version internationale du smartphone. Ce dernier est de plus livré depuis l'entrepôt français du géant du e-commerce, dans un délai de 3 jours ouvrés.

Poco X6 : un excellent smartphone pour son prix

Le Poco X6 est à 183,72 € très exactement au lieu de 299 €. Pour profiter de ce prix, n'oubliez pas de renseigner le code promo FRSS25 à l'emplacement prévu à cet effet. Ce code fait baisser le prix de 25 € supplémentaires sachant que le smartphone est déjà en promotion à la base à 208,72 €.

Pour moins de 200 €, le Poco X6 est l'un des meilleurs smartphones que vous trouverez sur le marché en ce moment. C'est plus un smartphone milieu de gamme qu'un modèle d'entrée de gamme. Il est équipé d'un SoC Snapdragon 7s Gen 2 gravé en 4nm. Ce processeur offre des performances solides dans tous les cas de figure, y compris pour le jeu vidéo.

Pour l'accompagner, vous avez 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L'écran du Poco X6 est d'une taille de 6,67 pouces, en définition Full HD+. C'est un écran AMOLED, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une expérience fluide au quotidien. La luminosité quant à elle monte jusqu'à 1800 nits (pic).

La partie photo s'appuie sur trois capteurs à l'arrière, dont un module principal de 64 MP qui offre des prises très correctes. Pour finir, le Poco X6 dispose d'une batterie de 5000 mAh qui assure une autonomie d'au moins une journée pleine, ou plus en fonction des usages.

Elle se charge très rapidement grâce à un bloc d'alimentation de 67W. Il faut environ 45 minutes pour une charge pleine.