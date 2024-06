L’excellent smartphone POCO M6 Pro est à moins de 140 €

Vous êtes à la recherche d'un smartphone de la gamme POCO ? Si c'est le cas, optez pour le POCO M6 Pro qui est proposé sous les 140 euros sur le site AliExpress via une double réduction.

À l'approche de la saison estivale, AliExpress effectue des promotions d'été sur une sélection de produits high-tech. Parmi cette sélection, les clients du site e-commerce peuvent s'offrir l'excellent POCO M6 Pro moins cher. Jusqu'au dimanche 23 juin 2024, le smartphone signé Xiaomi est vendu au prix exact de 138,02 euros au lieu de 228,63 euros. La réduction de 90 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de plus de 30 % de la part d'AliExpress et d'une autre remise de 18 euros grâce au coupon FRSS18. Le code en question doit être saisi au cours de l'étape de la commande.

Dévoilé en même temps que les X6 et X6 Pro au début de l'année 2024, le POCO M6 Pro est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le smartphone de la marque chinoise lié au bon plan AliExpress dispose également d'un processeur MediaTek Helio G99-Ultra Octo-Core cadencé à 2,2 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go (extensible jusqu'à 1 To grâce à une carte microSDXC), du système d'exploitation mobile Android avec une interface MIUI et d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67W.

Du côté de l'APN, on peut retrouver un triple capteur arrière de 64 MP (OIS, f/1,79) + 8 MP (ultra grand angle) + 2 MP (macro, f/2.4) et un capteur frontal de 16 MP. Pour la connectivité, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le GPS, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, le port USB-C, la prise jack 3.5mm, le lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale sont de la partie.