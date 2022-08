Samsung annonce les Galaxy Buds Pro 2, ses premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits

Les Galaxy Buds Pro 2 sont officiels. Ces écouteurs haut de gamme se distinguent par l'ajout d'un codec propriétaire Hi-Fi 24 bits sans compression pour une qualité audio que ne peut égaler aucun autre appareil audio de Samsung.

Journée chargée pour Samsung, qui a officialisé ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, ainsi que ses montres connectées Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro. La marque s'est aussi montrée active sur le terrain de l'audio en présentant ses nouveaux Galaxy Buds Pro 2.

Le constructeur sud-coréen reprend en grande partie le design de la première génération des Galaxy Buds Pro, mais les Buds Pro 2 sont 15% plus compacts. La grande nouveauté est à aller chercher du côté de l'intégration d'un tout nouveau codec audio : le Samsung Seamlesss Codec (SSC) Hi-Fi. Le SSC Hi-Fi est un codec sans compression et donc sans perte de qualité prenant en charge un taux d’échantillonnage de 24 bits. Attention cependant, s'il promet une qualité audio encore jamais expérimentée sur des écouteurs sans fil de la marque, le codec n'est compatible qu'avec les smartphones Samsung Galaxy, sous One UI 4.0 au minimum.

Galaxy Buds Pro 2 : codec SSC Hi-Fi et Bluetooth 5.3 au programme

Les Galaxy Buds Pro 2 supportent le Bluetooth 5.3, un standard qui apporte de meilleures performances sur les transmissions haut débit et une meilleure autonomie que son prédécesseur. La portée est annoncée jusqu'à 10 mètres. Les écouteurs disposent bien entendu d'une réduction active du bruit personnalisable via l'application, gérée par trois microphones dans chaque écouteur. On retrouve également l'audio spatial avec le mode 360 Audio.

Sans surprise, les écouteurs sont compatibles Google Assistant et sont dotés du contrôle tactile pour régler le volume, la lecture ou la réduction du bruit active. En ce qui concerne l'autonomie, Samsung annonce respectivement 5 et 8 heures avec ANC et sans ANC. Le boîtier de charge permet de monter jusqu'à 18 et 29 heures.

Les Galaxy Buds Pro 2 sont disponibles dans les coloris noir, blanc et mauve au prix de 229 euros. Une offre de lancement permet aussi de se voir offrir une station de charge à induction Samsung Duo 15W pour recharger sans fil deux appareils en même temps, dont le boîtier des Buds Pro 2.