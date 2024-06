Le Galaxy A55 vous a récemment tapé dans l'oeil ? Si c'est le cas, profitez vite de ce bon plan Amazon qui vous permet d'avoir le smartphone Samsung à prix cassé. Et en bonus, le célèbre site e-commerce vous offre un chargeur secteur.

C'est dans le cadre d'une vente flash à durée limitée qu'Amazon a décidé de casser le prix du Galaxy A55. Disponible dans un coloris bleu et fourni avec un chargeur secteur de 25W, le smartphone Samsung compatible avec la 5G voit son tarif passer de 434 euros à exactement 329,98 euros grâce à une remise immédiate de près de 25%.

Pour information, il s'agit d'un téléphone vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en quatre fois sans frais. Aussi, à l'heure où les lignes de cet article sont rédigées, la livraison est estimée au début du mois d'août 2024. Il faudra donc s'armer de patience pour recevoir le smartphone.

Sorti en même temps que le Galaxy A35, le Galaxy A55 est un smartphone équipé d'un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, un taux de rafraichissement à 120 Hz, un verre Gorilla Glass Victus+ et une résolution de 389 ppi. On trouve également un processeur Exynos 1480 Octo-Core cadencé à 2.75 GHz, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 14 lié à une surcouche Samsung One UI 6.1. Du côté de l'APN, un triple capteur de 50 MP (f/1.8, OIS) + 12 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 5 MP (macro, f/2.4, zoom digital x10) et une caméra frontale de 32 MP (f/2.2) sont de la partie.