Xiaomi : 30% de réduction immédiate sur tous les smartphones et tablettes

Du vendredi 7 au samedi 8 juin 2024, E.Leclerc propose une réduction immédiate de 30% sur l'ensemble des smartphones et tablettes Xiaomi disponibles en stock sur son site. L'offre est valable pour tous les titulaires d'une carte de fidélité dématérialisée ou physique.

Redmi Note 13, Xiaomi 13T Pro, Redmi Pad… les smartphones et tablettes Xiaomi sont en promotion sur le site E.Leclerc dans le cadre de son opération dénommée les “Journées Star Xiaomi”. L'enseigne propose une réduction de 30% sur ces deux catégories de produits, à l'exception de quelques rares articles qui font déjà l'objet d'autres promotions.

Il s'agit ici d'une réduction immédiate et non d'un bon d'achat (ticket E.Leclerc) qui s'ajoute à votre cagnotte. La remise s'applique automatiquement aux smartphones et tablettes qui sont disponibles en stock et “vendus par E.Leclerc”. Pour en bénéficier, votre carte de fidélité E.Leclerc doit être rattachée à votre compte. La promotion est déjà en cours et se termine ce samedi 8 juin à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.

Le Redmi Note 13 5G à 209 €

Le smartphone phare du catalogue Redmi voit son prix chuter à 209 € au lieu de 299 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 90 € sur le Redmi Note 13 5G dans sa version avec 256 Go de stockage interne. Ce modèle dispose d'une carte microSD pour rajouter encore plus de stockage au besoin. La version 4G est à seulement 174 €.

Le Redmi Note 13 est l'un des meilleurs smartphones d'entrée de gamme en 2024. Malgré son prix qui est ici quasiment sous la barre des 200 €, il conviendra à ceux qui recherchent un modèle abordable sans pour autant être un handicap au quotidien.

Et si vous préférez la version Pro+ qui est encore plus performante et surtout équilibrée sur tous les tableaux, elle est disponible à 329 € au lieu de 468 € grâce à la réduction accordée par E.Leclerc pour les détenteurs d'une carte de fidélité.

Xiaomi 13 et 13T Pro à 699 €

Le Xiaomi 14 étant en rupture de stock chez E.Leclerc, le Xiaomi 13 reste une bonne alternative, d'autant qu'il est disponible à 699 € au lieu avec la réduction de 30%. Une belle opportunité pour vous offrir ce smartphone haut de gamme à un prix très intéressant quand ont sait que les modèles premium récents de Xiaomi dépassent les 1000 €.

En 2024, le Xiaomi 13 est un bon smartphone si vous recherchez une fluidité sans compromis, une partie photo de qualité et une autonomie confortable. Le Xiaomi 13T Pro qui est aussi un excellent modèle est disponible au même prix.

Un smartphone Redmi à moins de 100 €, ça vous tente ?

Nos smartphones sont de plus en plus performants, même sur le segment de l'entrée de gamme. Mais il y a encore des personnes qui recherchent un téléphone pour ses fonctionnalités les plus basiques : faire des appels, envoyer des messages, etc.

Dans cette catégorie, il y a les smartphones non intelligents que l'on retrouve facilement sous la barre des 100 €. Vous pouvez aussi trouver un vrai smartphone dans ce sillage de prix. C'est le cas du Redmi A2 qui, grâce à la promo en cours chez E.Leclerc se retrouve à 69 € au lieu de 100 € et le Redmi A3 à 104 € au lieu de 150 € ou encore le Redmi 13C à 125 € au lieu de 179 € grâce à une réduction de 30% pour les titulaire de la carte de fidélité.

Avec le Redmi A3, vous pourrez effectuer les tâches les plus courantes : réseaux sociaux, photos, appels, divertissement… dans des conditions plutôt correctes.

Tablette Redmi Pad SE et Xiaomi Pad 6, dès 139 €

Les tablettes Xiaomi font aussi l'objet d'une réduction de 30% chez E.Leclerc pour les titulaires d'une carte de fidélité. Certains des modèles les plus populaires du constructeur sont ainsi à leur meilleur prix en ce moment.

Si vous recherchez une tablette d'entrée de gamme aux performances très correctes, la Redmi Pad SE est le meilleur choix à faire. Elle s'affiche en ce moment au prix de 139 € au lieu de 199 €. Le prix le plus bas que vous trouverez pour une tablette de cette catégorie.

Si vous visez plutôt le segment du milieu de gamme, la Xiaomi Pad 6 offre sans doute le meilleur rapport qualité prix du marché. Et grâce à aux Journées Star Xiaomi chez E.Leclerc, elle s'affiche en ce moment à 279 € au lieu de 399 €. Mais n'oubliez pas, toutes ces promos prendront fin le samedi 8 juin 2024 à 23h59.