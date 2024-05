Le OnePlus Nord 3 fait l'objet d'une vente flash sur le site Amazon. Pendant une durée limitée, le smartphone 5G de la marque chinoise bénéficie d'une réduction non négligeable de plus de 15 %. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Si vous ne le savez pas encore, le coup d'envoi des soldes d'été 2024 en France sera donné le mercredi 26 juin prochain. Un mois avant l'événement commercial, Amazon effectue une vente flash sur le OnePlus Nord 3. Disponible dans son coloris tempest grey, le smartphone compatible avec la 5G est vendu par le fameux site de commerce en ligne au prix de 376,40 euros au lieu de 449 euros, soit une remise immédiate de plus de 70 euros de la part d'Amazon. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile, d'une garantie de deux ans de la part du fabricant et du paiement en quatre fois sans frais.

Lancé au printemps 2023 et considéré comme un smartphone de milieu de gamme, le OnePlus Nord 3 lié à l'offre Amazon est doté d'un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une définition de 1240 x 2772 pixels, une fréquence d'affichage à 120 Hz et une résolution de 451 ppp. On retrouve également une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, un processeur Mediatek Dimensity 9000, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 80 W et le système d'exploitation Android 13 avec une surcouche OxygenOS 13.1.

Concernant l'APN, le téléphone dispose d'un capteur principal de 50 MP, d'un capteur ultra-grand angle de 8 MP, d'un objectif macro de 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Pour terminer, la prise en charge du Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le NFC, le GPS et le port USB Type-C sont de la partie.