Rakuten frappe fort : 30€ de remise sur les iPhone 15 avec un coupon exclusif !

Jusqu'au 13 juin, Rakuten propose une réduction exceptionnelle de 30€ sur une sélection d'iPhone 15. Une opportunité à saisir rapidement pour tous les amateurs de technologie. Découvrez le code promo ci-dessous.

Rakuten lance une offre irrésistible pour les fans d'Apple : une remise de 30€ sur une sélection d'iPhone 15 grâce au code POMME30, valable jusqu'au 13 juin prochain (inclus). Cette promotion, destinée à faciliter l'acquisition des derniers modèles de smartphones, est l'occasion parfaite de se laisser tenter par l'innovation technologique signée Apple.

L'offre s'applique sur une commande minimum de 679€, après toutes remises déduites et hors frais de port. Elle concerne les modèles d'iPhone 15 disponibles chez le vendeur POMMEGEAR, soit :

l'iPhone 15 128Go disponible à 669€ au lieu de 699€ avec le coupon POMME30

l'iPhone 15 256Go disponible à 1369,99€ au lieu de 1399,99€ avec le coupon POMME30

l'iPhone 15 512Go disponible à 1129,99€ au lieu de 1159,99€ avec le coupon POMME30

Profiter de -30€ sur l'iPhone 15 chez Rakuten

Une véritable aubaine pour les fans d'Apple

Le modèle iPhone 15 128 Go offre un équilibre parfait entre performance et capacité de stockage. Il est idéal pour une utilisation quotidienne, permettant de gérer facilement les applications, photos et vidéos. Doté de la dernière puce A16 Bionic, il garantit une fluidité remarquable et une efficacité énergétique accrue, prolongeant ainsi l’autonomie de votre appareil.

Pour les utilisateurs exigeants, l'iPhone 15 Pro Max, disponible en versions 256 Go et 512 Go, est la solution idéale. Ces modèles bénéficient non seulement d'une capacité de stockage impressionnante mais aussi d’une qualité de photo et vidéo exceptionnelle grâce à son système de triple caméra et à la technologie ProRAW. De plus, son écran Super Retina XDR offre une clarté et une précision des couleurs inégalées.

Avec ces caractéristiques haut de gamme combinées à une remise de 30€, Rakuten vous permet de vous offrir le meilleur de la technologie Apple à un prix réduit. Mais attention, cette promotion est limitée à 250 coupons et prend fin le 13 juin.

D'autres offres à ne pas manquer chez Rakuten

En plus de cette promotion sur les iPhone, Rakuten propose deux autres opérations intéressantes ce mois-ci.

Du 10 au 13 juin, l’opération Photos offre 100€ de remise dès 999€ d’achat avec le coupon PHOTO100. Cette offre est valable sur une sélection de produits photographiques, incluant appareils photo, objectifs, caméras et drones. Parfaite pour les amateurs de photographie cherchant à s'équiper de matériel de qualité.

Profiter de l'Opération Photos Rakuten

Par ailleurs, l’opération Main Verte, du 8 au 14 juin, permet de bénéficier de 20€ de réduction dès 149€ d’achat avec le coupon MAINVERTE20. Elle concerne une large gamme de produits pour le jardinage et l’extérieur, tels que le bricolage, l’outillage de jardin, le mobilier de jardin, les jeux d’extérieur, les barbecues, piscines et spas. Une opportunité à ne pas manquer pour préparer l'été et embellir votre espace extérieur.

Profiter de l'Opération Main Verte Rakuten

Ces offres sont disponibles sur le site de Rakuten et via l'application mobile. Ne laissez pas passer cette chance de faire de bonnes affaires et de vous équiper avec des produits de qualité à prix réduit.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.