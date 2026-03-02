Poco X7 5G : le puissant smartphone est à moins de 190 euros, vite !

Pendant le Choice Day, AliExpress propose de nombreuses réductions très intéressantes. Si vous cherchez un smartphone vraiment pas cher mais tout de même performant, nous avons trouvé pour vous une super offre sur le Poco X7.

Xiaomi Poco X7

Depuis le 1er mars et jusqu’au 7 mars 2026, C’est le Choice Day sur AliExpress. C’est l’occasion de profiter des très nombreuses promotions présentes sur le site. C'est le bon moment pour vous offrir un nouveau smartphone à prix cassé ! Vous pourrez ainsi trouver plusieurs modèles très intéressants pour moins de 200 euros. C’est le cas du Poco X7 5G.

En effet, le Poco X7 5G avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est normalement en vente à 353 €, mis sur AliExpress vous pouvez le trouver affiché à 211,75 euros. Et si vous ajoutez le code promo SSPHA25, le prix va baisser de 25 euros supplémentaires pour passer ainsi à seulement 186,75 euros. C’est un excellent prix pour ce smartphone, d'autant plus qu'il est expédié directement depuis la France et profite de l‘envoi rapide et gratuit. alors ne passez pas à côté de cette offre !

Pour rappel, voici les codes promo actuellement disponibles :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Poco X7 5G : l’un des meilleurs smartphones à moins de 200 euros !

Malgré son prix minuscule, le Poco X7 5G offre de belles caractéristiques techniques, à commencer par son processeur. En effet, il tourne avec la puissante puce Dimensity 7300-Ultra (5G) gravée en 4 nm, associée à 12 Go de mémoire vive et un stockage conséquent de 512 Go.

Côté écran, on profite d’une belle dalle AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces avec une résolution 1,5 K, une luminosité max de 3000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une image détaillée, lumineuse et fluide.

Vous pourrez également prendre de belles photos avec ce modèle grâce à son capteur principal grand angle de 50 MP avec une stabilisation OIS pour des photos de qualité, même en basse lumière. Enfin, avec une batterie de 5110 mAh et une charge rapide de 45 W, le Poco X7 a une autonomie d’une journée complète, même avec un usage intensif.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

TCL intègre enfin une dalle AMOLED à ses écrans NxtPaper

À l’occasion du Mobile World Congress, TCL annonce l’arrivée de la prochaine génération d’écran NxtPaper. Cette dernière est équipée d’une dalle AMOLED, apportant enfin le contraste, la luminosité et le…

Qualcomm dévoile un processeur pour les accessoires connectés nourris à l’IA

À l’occasion du Mobile World Congress, Qualcomm annonce un nouveau processeur. Mais ce dernier n’est pas destiné aux smartphones. Il s’agit du Snapdragon Wear Elite qui animera des accessoires connectés….

Motorola annonce l’arrivée du Razr Fold en Europe et le prix est salé

Après le succès commercial des dernières générations de Razr, l’arrivée du Razr Fold de Motorola était attendue comme le loup blanc. Doté d’une fiche technique complète et d’un design toujours…

Grosses performances, autonomie exceptionnelle : le Poco X7 Pro 5G est à petit prix (-45%)

Pour moins de 210 €, le Poco X7 Pro offre un rapport qualité-prix percutant pendant le Choice Day d’AliExpress. À ce prix, difficile de trouver plus puissant. Voir ce bon…

Chute de prix sur le Redmi Note 15 5G : il passe à seulement 177 €

Le Redmi Note 15 5G, sorti tout récemment, voit son prix chuter de 41%. Le smartphone pas cher de Xiaomi passe à seulement 177 €, mais pas pour longtemps. Voir…

Magic V6, MagicPad 8, MagicBook Pro 14 : Honor drague les clients d’Apple

À l’occasion du MWC 2026, Honor a présenté plusieurs produits : une tablette, un smartphone et un ordinateur sous Windows. Leur point commun : proposer une connectivité avancée avec les…

Honor présente le Magic V6 : ce smartphone pliant élimine les reflets, mais pas son éclat

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Honor annonce le Magic V6. Successeur du Magic V5, ce nouveau smartphone pliant haut de gamme apporte plusieurs améliorations sur le design, l’écran…

Test Honor MagicPad 4 : La tablette qui joue dans la catégorie des poids légers avec la puissance d’un poids lourd

La MagicPad 4 est une tablette grand format qui mise sur un format hyper compact, un écran OLED supportant une fréquence de 165 Hz et un processeur Qualcomm véloce pour…

Proton VPN facilite enfin le choix des serveurs les plus rapides avec sa dernière mise à jour

Proton VPN procède à une mise à jour pour améliorer l’expérience utilisateur. L’application offre désormais plus de flexibilité pour choisir le serveurs le plus performant selon votre localisation.  Proton VPN…

Xiaomi rejoint la course de Gran Turismo 7 avec une hypercar qui en a sous la pédale

Xiaomi est sur tous les fronts et notamment celui de l’automobile. Alors que la marque pourrait se lancer sur ce créneau chez nous en 2027, elle étend déjà sa portée…