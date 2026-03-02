Poco X7 5G : le puissant smartphone est à moins de 190 euros, vite !

Pendant le Choice Day, AliExpress propose de nombreuses réductions très intéressantes. Si vous cherchez un smartphone vraiment pas cher mais tout de même performant, nous avons trouvé pour vous une super offre sur le Poco X7.

Depuis le 1er mars et jusqu’au 7 mars 2026, C’est le Choice Day sur AliExpress. C’est l’occasion de profiter des très nombreuses promotions présentes sur le site. C'est le bon moment pour vous offrir un nouveau smartphone à prix cassé ! Vous pourrez ainsi trouver plusieurs modèles très intéressants pour moins de 200 euros. C’est le cas du Poco X7 5G.

En effet, le Poco X7 5G avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est normalement en vente à 353 €, mis sur AliExpress vous pouvez le trouver affiché à 211,75 euros. Et si vous ajoutez le code promo SSPHA25, le prix va baisser de 25 euros supplémentaires pour passer ainsi à seulement 186,75 euros. C’est un excellent prix pour ce smartphone, d'autant plus qu'il est expédié directement depuis la France et profite de l‘envoi rapide et gratuit. alors ne passez pas à côté de cette offre !

Pour rappel, voici les codes promo actuellement disponibles :

2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02

4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04

7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07

9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09

13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13

20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20

25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25

40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40

55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Poco X7 5G : l’un des meilleurs smartphones à moins de 200 euros !

Malgré son prix minuscule, le Poco X7 5G offre de belles caractéristiques techniques, à commencer par son processeur. En effet, il tourne avec la puissante puce Dimensity 7300-Ultra (5G) gravée en 4 nm, associée à 12 Go de mémoire vive et un stockage conséquent de 512 Go.

Côté écran, on profite d’une belle dalle AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces avec une résolution 1,5 K, une luminosité max de 3000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une image détaillée, lumineuse et fluide.

Vous pourrez également prendre de belles photos avec ce modèle grâce à son capteur principal grand angle de 50 MP avec une stabilisation OIS pour des photos de qualité, même en basse lumière. Enfin, avec une batterie de 5110 mAh et une charge rapide de 45 W, le Poco X7 a une autonomie d’une journée complète, même avec un usage intensif.