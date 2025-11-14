Oubliez Call of Duty Black Ops 7, cette pépite de 2010 débarque sur PS5 et Xbox Series

Vous êtes peut-être rué ce matin dans votre magasin le plus proche pour vous procurer le tout dernier Call of Duty le jour de sa sortie. Mais pour les plus nostalgiques, une autre annonce a secoué la planète gaming ces dernières heures : l'arrivée sur les consoles nouvelle génération d'un des meilleurs jeux des années 2010.

Aujourd'hui, c'est le grand jour pour les fans de Call of Duty. Black Ops 7, le dernier-né de la licence la plus rentable de tous les temps, est désormais disponible. Aussi, c'est un bien curieux timing qu'a choisi Rockstar pour faire une petite annonce de son côté, qui plus est concernant un jeu de 15 ans. Et pourtant, sur sa page YouTube, un nouveau trailer est apparu il y a quelques heures. Celui annonçant l'arrivée de Red Dead Redemption sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2… et même Android, iOS et Netflix.

La rumeur courait depuis plusieurs mois déjà, voilà l'annonce officielle. Le 2 décembre prochain, John Marston foulera le sol des consoles last-gen et smartphones. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la mise à niveau sera gratuite pour tous ceux possédant déjà le jeu sur Ps4, Xbox One ou Nintendo Switch. Il sera également possible de transférer ses sauvegardes et d'avoir accès à tout le contenu additionnel (notamment le fameux mode zombie).

Sur le même sujet – Call of Duty Black Ops 7 : 97% des tricheurs bannis en moins de 30 minutes, enfin un mode multijoueur agréable ?

Red Dead Redemption arrive sur les consoles dernière génération

Rockstar promet que son jeu tournera en 4K 60 FPS sur PS5, Xbox Series X et Switch 2. Pour atteindre ce rendu sur la console de Nintendo, celui-ci pourra compter sur le DLSS. Il se dotera également du support HDR, améliorant ainsi le rendu à l'image sur les écrans compatibles. Autrement dit, si vous jouiez à Red Dead Redemption sur votre console last-gen via la rétrocompabilité, on ne peut vous conseiller d'opter pour la mise à niveau.

Pour rappel, Red Dead Redemption suit les aventures de John Marston, hors-la-loi dans le Far West Américain du début de 20e siècle. Au début du jeu, le FBI lui demande (sans qu'il ait vraiment le choix) de les aider à traquer les membres de son ancien gang. Si vous avez joué au second opus de la série, vous savez déjà de qui il s'agit. Véritable pionner du monde ouvert à la sauce Rockstar, le jeu est incontournable encore parfaitement jouable aujourd'hui.