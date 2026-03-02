Xiaomi 15T Pro : l’excellent smartphone conçu avec Leica est en promotion pour le Choice Day !

C’est le Choice Day sur AliExpress ! Pendant une semaine, profitez de promotions sur de très nombreux produits, y compris des smartphones récents comme le Xiaomi 15T Pro.

Xiaomi 15T Pro

Jusqu’au 7 mars 2026, AliExpress organise le Choice Day et nous offre une avalanche de belles offres pouvant aller jusqu’à 60% de réduction. Vous cherchez un smartphone moderne sans vous ruiner ? Nous avons parcouru tout le site et trouvé une offre intéressante sur le Xiaomi 15T Pro.

Sur le site officiel de Xiaomi, vous pourrez trouver le 15T Pro à partir de 653 euros, mais le smartphone est moins cher sur AliExpress. Pendant le Choice Day, en utilisant le code promo SSPHA40 à renseigner dans le panier, vous profitez d'une réduction supplémentaire qui fait grandement chuter son prix. En effet, vous pourrez vous l'offrir à seulement 537 euros. De plus, la livraison est gratuite et elle est effectuée depuis la France. C’est une excellente offre pour un smartphone premium sorti il y a quelques mois à peine.

Pour rappel, voici les codes promo actuellement disponibles :

  • 2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02
  • 4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04
  • 7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07
  • 9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09
  • 13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13
  • 20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20
  • 25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25
  • 40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40
  • 55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Xiaomi 15T Pro : ce photophone dopé à l’IA est en promotion

Commençons par l’atout majeur du Xiaomi 15T Pro : son module triple capteur conçu en partenariat avec la célèbre marque d’appareils photos ultra haut de gamme, Leica. Le 15T Pro dispose ainsi d’un grand-angle 50 MP, un téléobjectif x5 50 MP et un ultra grand-angle 12 MP. Cette combinaison permet un usage très polyvalent et qualitatif. Et l’expérience est encore améliorée par l’intelligence artificielle intégrée dans Xiaomi HyperOS 3. Xiaomi AI est capable de sublimer chaque cliché en temps réel sans avoir à toucher aucun réglage manuel. Même les photographes débutants pourront avoir des résultats exceptionnels.

Pour le reste des caractéristiques, le Xiaomi 15T Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il tourne avec le processeur MediaTek Dimensity 9400+, associé à 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Le smartphone permet une autonomie très confortable avec sa batterie de 5500 mAh et la recharge rapide 90 W.


