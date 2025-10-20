Cet émulateur fait tourner les meilleurs jeux MS-DOS de manière hyper fluide, les nostalgiques vont apprécier

Le développeur derrière le projet DOSBox vient de publier une version standalone de son émulateur. Dorénavant, plus besoin de passer par Retroarch, le logiciel tourne en natif sur votre PC. Et avec lui, les plus belles heures du gaming sur MS-DOS.

On plaisante beaucoup de voir Doom tourner sur à peu près tout et n'importe quoi possédant un écran, mais la meilleure manière de jouer au jeu reste sur sa plateforme principale : MS-DOS. Ceci dit, on en conviendra : se procurer une machine de la sorte n'est pas forcément chose aisée aujourd'hui. Bien qu'il existe des moyens de faire tourner le système d'exploitation virtuellement – et même, à vrai dire, son ancêtre – la chose demande un brin de manipulation qui en refroidira plus d'un.

Voilà pourquoi un émulateur aussi qualitatif que DOSBox Pure est aussi essentiel pour ceux qui souhaitent revivre les plus belles heures de jeu de leur enfance. Jusqu'à maintenant, l'émulateur était uniquement disponible dans RetroArch, la célèbre application qui regroupe quantité d'émulateurs pour différentes consoles. Mais son développeur vient de publier une nouvelle version de DOSBox Pure, baptisée DOSBox Pure Unleashed (“relâché” en anglais”).

DOSBox Pure Unleashed est le meilleur émulateur MS-DOS sur le marché

Comme son nom l'indique, cette nouvelle version est exécutable directement sur Windows, MacOS et Linux. En réalité, il s'agit d'un fork (une application reprenant le code source d'une autre) du DOSBox Pure originel. Mais l'application ne se contente pas de reprendre les fonctionnalités de sa grande sœur. Elle apporte en outre une nouvelle interface bien plus user-friendly, facilement navigable, ainsi qu'un support pour Windows 9X (pour l'heure encore expérimental).

Mais la nouveauté majeure de cette mise à jour est sans aucun doute la compatibilité avec les fichiers zip, qui permettent de lancer une ROM d'un simple clic, sans avoir à en extraire les fichiers. Pour tout afficionados d'émulateur, il s'agit là d'une fonctionnalité majeure, proposée par la majorité d'entre eux. Le développeur annonce également une stabilité et des performances améliorées. Aucune raison de ne pas craquer, donc.