Votre téléphone pourra capter la 5G dans les ascenseurs grâce à ce nouveau modem de Qualcomm

Perdre le réseau dans un ascenseur pourrait bientôt appartenir au passé. Qualcomm annonce un nouveau modem 5G plus puissant. Il promet une connexion stable même dans les zones difficiles.

samsung galaxy s26 officiel

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Qualcomm a multiplié les annonces autour de la connectivité. Le groupe a notamment présenté le Snapdragon Wear Elite, une nouvelle puce destinée aux montres et accessoires connectés capables d’exécuter des fonctions d’intelligence artificielle directement sur l’appareil. Mais les objets connectés ne sont pas les seuls concernés. Les smartphones haut de gamme profiteront eux aussi d’une évolution majeure côté réseau.

En parallèle de ses nouveaux processeurs, Qualcomm a dévoilé un composant tout aussi stratégique : le X105 5G Modem-RF. Ce modem succède au X85 et devrait équiper les prochaines plateformes mobiles premium, comme un futur Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il est présenté comme le premier modem compatible avec la norme 5G Advanced Release 19, une évolution technique qui prépare le terrain à la 6G. L’objectif est d’améliorer la couverture, la stabilité et la gestion intelligente du signal.qualcomm x105

Le modem Qualcomm X105 apporte la 5G par satellite et un mode secours NB-IoT pour rester connecté dans les endroits sans réseau

Le Qualcomm X105 mise d’abord sur la connectivité par satellite grâce au support du NR-NTN. Cette technologie permet d’accéder à la 5G même sans antenne terrestre à proximité. Elle prend en charge la voix, les messages, mais aussi les données et la vidéo. En complément, le modem intègre un système de secours basé sur le NB-IoT, une technologie fonctionnant sur l’infrastructure LTE existante. Ce mode bas débit peut maintenir une connexion minimale dans des environnements fermés, comme un ascenseur ou un parking souterrain.

Les performances progressent également. Qualcomm annonce des débits pouvant atteindre 14,8 Gbit/s en téléchargement et 4,2 Gbit/s en envoi. Le modem consommerait 30 % d’énergie en moins que la génération précédente et occuperait 15 % d’espace en moins dans un smartphone. Il intègre aussi des fonctions d’intelligence artificielle capables d’anticiper les variations du signal afin d’ajuster automatiquement les paramètres réseau. Des outils seront mis à disposition des développeurs pour exploiter ces capacités. Les premiers smartphones équipés de ce modem sont attendus entre fin 2026 et 2027.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Xiaomi 15T Pro : l’excellent smartphone conçu avec Leica est en promotion pour le Choice Day !

C’est le Choice Day sur AliExpress ! Pendant une semaine, profitez de promotions sur de très nombreux produits, y compris des smartphones récents comme le Xiaomi 15T Pro. Cliquez ici…

Poco X7 5G : le puissant smartphone est à moins de 190 euros, vite !

Pendant le Choice Day, AliExpress propose de nombreuses réductions très intéressantes. Si vous cherchez un smartphone vraiment pas cher mais tout de même performant, nous avons trouvé pour vous une…

TCL intègre enfin une dalle AMOLED à ses écrans NxtPaper

À l’occasion du Mobile World Congress, TCL annonce l’arrivée de la prochaine génération d’écran NxtPaper. Cette dernière est équipée d’une dalle AMOLED, apportant enfin le contraste, la luminosité et le…

Qualcomm dévoile un processeur pour les accessoires connectés nourris à l’IA

À l’occasion du Mobile World Congress, Qualcomm annonce un nouveau processeur. Mais ce dernier n’est pas destiné aux smartphones. Il s’agit du Snapdragon Wear Elite qui animera des accessoires connectés….

Motorola annonce l’arrivée du Razr Fold en Europe et le prix est salé

Après le succès commercial des dernières générations de Razr, l’arrivée du Razr Fold de Motorola était attendue comme le loup blanc. Doté d’une fiche technique complète et d’un design toujours…

Grosses performances, autonomie exceptionnelle : le Poco X7 Pro 5G est à petit prix (-45%)

Pour moins de 210 €, le Poco X7 Pro offre un rapport qualité-prix percutant pendant le Choice Day d’AliExpress. À ce prix, difficile de trouver plus puissant. Voir ce bon…

Chute de prix sur le Redmi Note 15 5G : il passe à seulement 177 €

Le Redmi Note 15 5G, sorti tout récemment, voit son prix chuter de 41%. Le smartphone pas cher de Xiaomi passe à seulement 177 €, mais pas pour longtemps. Voir…

Magic V6, MagicPad 8, MagicBook Pro 14 : Honor drague les clients d’Apple

À l’occasion du MWC 2026, Honor a présenté plusieurs produits : une tablette, un smartphone et un ordinateur sous Windows. Leur point commun : proposer une connectivité avancée avec les…

Honor présente le Magic V6 : ce smartphone pliant élimine les reflets, mais pas son éclat

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Honor annonce le Magic V6. Successeur du Magic V5, ce nouveau smartphone pliant haut de gamme apporte plusieurs améliorations sur le design, l’écran…

Test Honor MagicPad 4 : La tablette qui joue dans la catégorie des poids légers avec la puissance d’un poids lourd

La MagicPad 4 est une tablette grand format qui mise sur un format hyper compact, un écran OLED supportant une fréquence de 165 Hz et un processeur Qualcomm véloce pour…