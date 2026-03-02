Votre téléphone pourra capter la 5G dans les ascenseurs grâce à ce nouveau modem de Qualcomm

Perdre le réseau dans un ascenseur pourrait bientôt appartenir au passé. Qualcomm annonce un nouveau modem 5G plus puissant. Il promet une connexion stable même dans les zones difficiles.

À l’occasion du Mobile World Congress 2026, Qualcomm a multiplié les annonces autour de la connectivité. Le groupe a notamment présenté le Snapdragon Wear Elite, une nouvelle puce destinée aux montres et accessoires connectés capables d’exécuter des fonctions d’intelligence artificielle directement sur l’appareil. Mais les objets connectés ne sont pas les seuls concernés. Les smartphones haut de gamme profiteront eux aussi d’une évolution majeure côté réseau.

En parallèle de ses nouveaux processeurs, Qualcomm a dévoilé un composant tout aussi stratégique : le X105 5G Modem-RF. Ce modem succède au X85 et devrait équiper les prochaines plateformes mobiles premium, comme un futur Snapdragon 8 Elite Gen 6. Il est présenté comme le premier modem compatible avec la norme 5G Advanced Release 19, une évolution technique qui prépare le terrain à la 6G. L’objectif est d’améliorer la couverture, la stabilité et la gestion intelligente du signal.

Le modem Qualcomm X105 apporte la 5G par satellite et un mode secours NB-IoT pour rester connecté dans les endroits sans réseau

Le Qualcomm X105 mise d’abord sur la connectivité par satellite grâce au support du NR-NTN. Cette technologie permet d’accéder à la 5G même sans antenne terrestre à proximité. Elle prend en charge la voix, les messages, mais aussi les données et la vidéo. En complément, le modem intègre un système de secours basé sur le NB-IoT, une technologie fonctionnant sur l’infrastructure LTE existante. Ce mode bas débit peut maintenir une connexion minimale dans des environnements fermés, comme un ascenseur ou un parking souterrain.

Les performances progressent également. Qualcomm annonce des débits pouvant atteindre 14,8 Gbit/s en téléchargement et 4,2 Gbit/s en envoi. Le modem consommerait 30 % d’énergie en moins que la génération précédente et occuperait 15 % d’espace en moins dans un smartphone. Il intègre aussi des fonctions d’intelligence artificielle capables d’anticiper les variations du signal afin d’ajuster automatiquement les paramètres réseau. Des outils seront mis à disposition des développeurs pour exploiter ces capacités. Les premiers smartphones équipés de ce modem sont attendus entre fin 2026 et 2027.