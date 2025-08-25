Devinez sur quoi on a réussi à faire tourner le jeu Doom cette fois-ci

Doom s'invite encore sur un appareil pas du tout conçu pour le jeu vidéo à l'origine. Et malgré des contrôles très particuliers, il tourne étonnamment bien. La preuve en vidéo.

Il y a plus de 30 ans, le célèbre jeu de tir à la première personne Doom sortait lors d'un lancement assez chaotique. Le succès du titre dépasse les attentes les plus folles de ses développeurs et devient rapidement un genre à part entière auquel on fait encore référence aujourd'hui. Qui n'a pas lu ou entendu l'expression “Doom like” ces dernières années ?

Depuis le premier opus de 1993, la licence a évolué avec son temps. Le dernier volet en date s'appelle Doom The Dark Ages et il a mis une claque a beaucoup de monde. Certes, c'est magnifique, c'est nerveux, c'est violemment jouissif… Mais certains trouvent que ça n'a pas le charme du titre originel qu'ils préfèrent parcourir encore et encore. Si vous faites partie de cette catégorie de joueurs, il y a un truc pour ne pas vous lasser : jouer à Doom sur l'appareil le plus improbable possible.

Vous pouvez jouer à Doom sur cet appareil pas du tout conçu pour ça, démonstration en vidéo

C'est une marotte de pas mal de bidouilleurs du Web. À force de bricolage, Doom peut tourner sur presque tout et n'importe quoi. Une brosse à dent, un vélo d'appartement, une touche de clavier… Et pas besoin d'avoir un écran, le jeu se lance aussi dans un fichier en .txt. Cette fois-ci, il y a bien un affichage puisque l'on parle de la batterie externe Anker Prime Chargeur USB C 250 W.

On doit cet exploit au youtubeur Aaron Christophel. De son propre aveu, Doom tourne étonnamment bien sur l'engin. Il abrite en effet un processeur ARM Cortex-M33 cadencé à 150 MHz. Rappelons que Doom est sorti à une époque où la plupart des processeurs PC affichait un seul cœur à 33 MHz pour les plus véloces. Quant à l'écran de 2,26 pouces embarqué sur la batterie Anker, son affichage couleur en 480 x 220 pixels suffit à profiter de l'image. Niveau contrôles, il faut se contenter de la molette. On vous laisse admirer ça en vidéo.