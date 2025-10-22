Vous n’arrivez plus à suivre toutes les sorties de jeux vidéo ? Steam va vous aider avec un calendrier conçu spécialement pour vous

Steam vient de lancer une batterie de tests pour une nouvelle vue de son magasin, qui prend la forme d’un calendrier des prochaines sorties. Celui-ci s’appuie sur les goûts de chaque joueur pour leur proposer une sélection de titres susceptibles de leur plaire.

C’est un fait : il y a beaucoup trop de jeux qui sortent. En tout cas, beaucoup trop pouvoir tous y jouer à leur sortie – ou même pour réussir à tous les connaître. Rien que depuis la rentrée, il est probable que vous ayez dû choisir entre Hollow Knight : Silksong, Hades II ou encore le dernier Battlefield, faute de temps. Il faut dire que le rythme de sorties s’est largement musclé ces dernières années. Steam en a bien conscience (étant lui-même en partie responsable du phénomène).

La plateforme a donc décidé de prendre les choses en main et d’aider les joueurs à s’y retrouver. C’est ainsi qu’elle lance une nouvelle fonctionnalité, pour le moment encore en bêta. Celle-ci prend la forme d’un calendrier, listant les jeux à sortir dans la semaine à venir. L’idée est simple : vous ne venez de terminer un jeu et ne savez pas quoi lancer ensuite, ou souhaitez prévoir un planning de jeu pour les prochains jours ? Il suffit de consulter le calendrier pour savoir que lancer le jour de sa sortie.

Steam va vous aider à choisir votre prochain jeu

Mais comme des dizaines de jeux sortent chaque jour, ce calendrier ne se contente pas de les lister tous. Au contraire, il applique également une couche de curation : autrement dit, il vous montre uniquement les jeux susceptibles de vous plaire. Pour ce faire, il s’appuie sur différentes données, comme le temps que vous avez passé sur vos jeux favoris et les goûts des personnes ayant les mêmes affinités que vous pour affiner sa sélection.

Le calendrier est actualisé quotidiennement pour refléter au mieux vos envies du moment. Il prend bien évidemment aussi en compte les jeux que vous avez intégrés à votre liste de souhaits. Enfin, il sera également possible de consulter les jeux déjà sortis récemment et qui pourraient également vous plaire, à l’aide d’une vue spécialement conçue pour l’occasion. Pour l’heure, le calendrier est seulement disponible via Steam Labs.