Cette mystérieuse porte au milieu de nulle part est en train de rendre Internet complètement fou (au point de croire que Half-Life 3 arrive)

Jamais les Game Awards n'avaient osé se lancer dans une communication aussi cryptique. Sur son compte X (anciennement Twitter), Geoff Keighley a posté une photo d'une sculpture étrange, prenant la forme d'une porte jonchée de cadavres, accompagnée d'une description toute aussi mystérieuse. Il n'en fallait pas plus pour qu'Internet perde complètement la raison.

On compte beaucoup d'arlésiennes dans le monde du jeu vidéo, mais peu sont aussi persistantes que celles de la providentielle sortie de Half-Life 3. Après 20 ans de plaisanterie à ce sujet, les rumeurs à son sujet n'ont jamais été aussi insistantes. De quoi donner quelques idées marketing à certains. Si l'on ne sait pas encore quand sortira (ou même, à vraie dire, s'il sortira) Half-Life 3, on sait en revanche quand se tiendra la prochaine cérémonie des Game Awards. Le 11 décembre prochain, prix, trailers et publicités en tout genre pleuvront sur la tête des gamers.

Geoff Keighley étant Geoff Keighley, l'occasion était beaucoup trop belle pour en pas rebondir sur l'effervescence du moment. Alors, le 29 novembre dernier, celui-ci poste une mystérieuse photo sur son compte X (anciennement Twitter). On y voit une porte sculptée dans ce qui ressemble à du bois, jonchée de squelettes en armures qui s'amoncellent sur ses côtés. Cette porte pourrait très bien se trouver dans un niveau de Doom, de Diablo, d'un jeu From Software, voire d'un Half-Life… et c'est bien là tout le problème.

Mais quelle est donc cette porte au milieu du désert teasée par les Game Awards ?

Il y a une chose dont on peut être sûr pour le moment : cette porte sert à teaser une grosse annonce lors des prochains Game Awards. Pour le reste, les hypothèses sont ouvertes. Personne n'a encore réussi à décrypter l'étrange message qui accompagne la photo (“Royal. Inspirant. Épaisseur.”) et il n'y a probablement rien à en tirer pour le moment. Beaucoup de joueurs ont d'abord pensé à un DLC pour Diablo 4, mais le journaliste Jason Schreier a confirmé que ce ne serait pas le cas.

D'autres ont alors évoqué la possibilité d'un nouveau God of War, mais là encore, Cory Barlog, le directeur créatif des deux derniers opus, a balayé la théorie. D'autres ont alors évoqué The Elder Scrolls 6, la porte rappelant à bien des égards les portails d'Oblivion. Mais entre autres suggestions, celle de l'annonce imminente de Half-Life 3 est sans doute celle qui fait le plus de bruit. Après tout, les rumeurs assurent que le jeu devrait sortir avant GTA 6. Si tel est le cas, il serait temps pour Valve d'officialiser la chose.

Notre théorie ? On pense que cette porte fait plutôt référence à Saros, le prochain jeu de Housemarque, les développeurs de Returnal.