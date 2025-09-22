Les joueurs trouvent encore de nouveaux appareils sur lesquels faire tourner Doom et le dernier est hilarant

Depuis plus de 20 ans, le running gag de faire tourner Doom sur à peu près tout et n'importe quoi (surtout n'importe quoi), rythme les forums de hacker. Au fil des années, on a vu défiler toute une panoplie d'appareils capables d'afficher le petit pistolet pixelisé. Et visiblement, ce n'est toujours pas terminé.

En plus d'avoir tout bonnement révolutionné l'industrie du jeu vidéo, Doom premier du nom peut se targuer d'être à l'origine d'une des plaisanteries les vieilles d'Internet. À vrai dire, les deux sont pratiquement nées en même temps. Très rapidement après la sortie du premier opus, une poignée de hackers découvrent que le titre est tellement léger qu'il peut – théoriquement – tourner sur à peu n'importe quoi possédant un écran. Ainsi est né le défi le plus célèbre du web, auquel on doit des prouesses techniques aussi bluffantes qu'hilarante.

Réfrigérateur, ampoule Ikea et même une simple touche de clavier, tout y est passé. Tout ? Non, une poignée d'appareils résiste encore et toujours au génie des hackers. Régulièrement, de nouvelles vidéos viennent prouver les nouveaux exploits (dans les deux sens du terme) des petits génies de l'informatique. C'est ainsi qu'au cours du week-end, un certain Aaron Christophel a publié une vidéo sur YouTube dans lequel il se filme en train de jouer à Doom sur un appareil insolite. De là à dire qu'il s'agit de la seule façon viable d'utiliser ce dernier…

Voici le meilleur moyen d'utiliser cet appareil dangereux pour la santé

Il faudrait presque plisser les yeux pour voir ce qu'il se passe sur tout le tout petit écran de la vapoteuse filmée par Aaron. C'est en effet sur une Aspire PIXO, une cigarette électronique à 30€ que le hacker a fait tourner Doom. Enfin, presque. En effet, la vapoteuse ne lance pas nativement le jeu – c'est-à-dire que celui-ci n'utilise pas le hardware de l'appareil pour tourner. À la place, Aaron a opté pour un système de stream à partir d'un PC.

Pour l'heure, la vapoteuse se contente donc d'afficher le gameplay, mais ne permet pas de contrôler le personnage directement. On n'irait pas jusqu'à dire que c'est de la triche – après tout, l'essentiel de la plaisanterie repose sur le fait d'afficher Doom sur un tout petit écran, donc le pari est réussi – mais il reste une marge de progression. Une marge que le hacker s'attelle déjà à combler.