Orange permet désormais à ses clients de payer leur facture avec Wero, une première en France

Orange vient d’annoncer un petit chamboulement dans le monde des opérateurs télécom français. Ses utilisateurs peuvent dorénavant choisir Wero comme moyen de paiement pour leur facture Internet et mobile. Une nouvelle étape dans la démocratisation de l’outil dans l’Hexagone.

Depuis son arrivée en France, Wero, le remplaçant de Paylib, s’est creusé une place durable dans le quotidien de ses (nombreux) utilisateurs. À ce jour, plus de 40 millions de Français se servent de l’application pour effectuer des virements bancaires simplement et sans contact. Une popularité largement aidée par son adoption par les grands groupes bancaires, initiée par la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne un peu plus tôt dans l’année.

Il y a donc une véritable carte à jouer pour les professionnels qui souhaitent faciliter la vie de leurs clients. Orange l’a bien compris et a décidé de franchir le pas avant que la concurrence ne le fasse avant lui. Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, l’opérateur historique annonce que ses clients peuvent dorénavant sélectionner Wero comme moyen de paiement pour leurs factures Internet et mobile.

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Wero débarque chez Orange pour faciliter le paiement de votre abonnement

Comme pour tout autre paiement en ligne, les clients pourront donc indiquer à Orange qu’ils souhaitent désormais utiliser Wero pour régler leur facture mensuelle. La connexion se fera automatiquement avec sa banque à partir des données qu’il aura au préalable fournies. Et c’est tout : Wero et sa banque se chargeront du reste, à savoir transférer automatiquement l’argent à la date indiquée sur son contrat.

« Notre ambition est de faire d’Orange l’opérateur de référence des services numériques du quotidien, en plaçant la simplicité, la sécurité et la satisfaction de nos clients au cœur de chaque parcours », déclare Laurence Thouveny, directrice de l’expérience client chez Orange France. Pour Martina Weimert, directrice générale d’EPI Company, qui gère Wero, « Orange confirme son rôle de pionnier des services numériques en choisissant Wero à l’initiation du lancement des paiements en ligne en France. »