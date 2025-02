Wero : gratuit, rapide et sécurisé, on vous dit tout sur ce nouveau service de paiement mobile instantané

Depuis octobre 2024, Wero, le successeur de Paylib, est progressivement déployé pour devenir, dès mars 2025, la solution unique pour vos virements mobile instantanés entre particuliers. On vous dit tout sur ce nouveau service qui aspire à devenir incontournable.

En mars 2025, Wero prend le relais de Paylib et deviendra ainsi la solution unique pour vos paiements instantanés via smartphones en France et en Europe. Le système Wero est porté par 16 grandes banques européennes rassemblées dans l’European Payments Initiative (EPI). L’objectif de ce service paneuropéen ? Proposer une solution de paiements « souveraine » européenne pour réduire la dépendance aux géants américains.

Ce changement s’inscrit dans un contexte d’harmonisation européenne quant aux virements bancaires instantanés. En effet, depuis le 9 janvier 2025 leur réception a été rendue obligatoirement gratuite pour toutes les banques de la zone euro. Pour leur émission, elles ont jusqu'au 9 octobre 2025 pour implémenter la fonction.

Wero : un service gratuit, rapide, pratique et sécurisé

Paylib disparaîtra dans quelques semaines et si vous étiez l’un des 35 millions inscrits, votre banque vous a peut-être déjà proposé de basculer sur Wero. Paylib est mort, vive Wero ! Mais quelle est la différence entre ces deux services ? Aucune… quasiment. Et parce que les bons comptes font les bons amis, avec Wero vous pourrez continuer d’envoyer et de recevoir de l’argent instantanément.

Wero facilite les paiements entre particuliers : plus besoin d’IBAN pour effectuer des virements via smartphones, avec un numéro de téléphone ou une adresse mail vous pouvez en faire jusqu’à 500 €/jour, à toute heure du jour ou de la nuit, en temps réel.

Et si Wero est directement accessible dans votre application bancaire via un onglet dédié, à l’exception de La Banque Postale (LBP) pour laquelle il vous faudra utiliser l’appli Wero en attendant une refonte de celle de LBP. Au total, près de 20 banques et leurs filiales ont mis en place Wero :

La Banque Postale, via l’application Wero

BNP Paribas

BRED Banque Populaire

Banque BCP

Banque Dupuy, de Parseval

Banque Marze

Banque Palatine

Banque Populaire

Banque de Savoie

CIC

Caisse d’Épargne

Crédit Agricole

Crédit Coopératif

Crédit Maritime

Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Arkéa

Hello bank! France

LCL

Monabanq

Société Générale

Puisque la sécurité de vos données bancaires est une priorité, Wero opère directement avec votre banque sans jamais passer par un intermédiaire. C’est pourquoi, si vous utilisez Wero via votre application bancaire et que vous rencontrez un problème, c’est le service client de votre banque qui répondra à vos questions.

Et si votre contact est toujours chez Paylib ? Pas de panique ! Pendant la période de transition, les paiements entre utilisateurs de Paylib et Wero sont encore possibles.

Comment fonctionne Wero ?

Téléchargez l’application sur iOS ou Android ou retrouvez Wero dans votre application bancaire



Choisissez le compte bancaire avec lequel vous voulez payer Rentrez le contact auquel vous voulez envoyer de l’argent : soit en le sélectionnant parmi vos contacts, soit en renseignant son numéro ou son adresse mail Renseignez le montant à envoyer Écrivez un message personnalisé

Validez. Il vous sera demandé d’utiliser un dispositif d’authentification forte…

Et en moins de 10 secondes, votre contact a reçu votre argent !

Voici les nouveautés à venir promises par Wero

Si Paylib a contribué à démocratiser les paiements numériques made in France ; Wero, tout en s’inscrivant dans sa lignée, promet d’aller encore plus loin. Il souhaite déployer ses services partout en Europe : après l’Allemagne, la France et la Belgique, les Pays-Bas devraient suivre en 2025. Des fonctionnalités, telles que la « Demande d’argent » ou la génération de QR codes individuels pour ne pas avoir à transmettre son numéro de téléphone, devraient être intégrées.

Wero a aussi pour ambition de devenir un portefeuille de paiement mobile unique en allant au-delà du service de personne à personne. Il compte permettre, à terme, le paiement chez les petits commerçants, dans les points de vente des grands commerçants, en ligne sur les sites marchands, et la gestion des abonnements. Sont également en préparation d’autres services, à savoir les paiements échelonnés (ou Buy Now-Pay Later), l'intégration des programmes de fidélité des commerçants et le partage des dépenses.

Wero, vers une révolution du paiement mobile ?

Avec toutes ces promesses de fonctionnalités à venir, le service entend devenir d’ici 3 à 4 ans le nouveau portefeuille numérique unique incontournable en Europe et concurrencer notamment Apple Cartes.

Mais pour s’imposer comme la référence du paiement mobile instantané, Wero devra faire ses preuves face à ses concurrents américains (PayPal, Apple Pay…) et européens. Bizum, son analogue espagnol comptait 10 millions d’utilisateurs de plus que Wero en décembre dernier et s’alliait à des services italien et portugais pour former « EuroPa ».