Google vous aide à économiser la batterie de votre Pixel avec une nouveauté bien pratique

Google déploie en ce moment une nouvelle option sur certains de ses smartphones Pixel. Elle donne des informations utiles sur la batterie sans que vous ayez besoin de fouiller dans le menu correspondant.

batterie smartphone recharge
Crédit photo : Adobe Stock

À moins que vous possédiez un smartphone doté d’une batterie à la capacité exceptionnelle, vous rechargez probablement le vôtre tous les jours ou presque. Pour rallonger cette fréquence, il existe des astuces permettant d’augmenter l’autonomie du mobile. Mais au-delà de ces dernières, il est important d’identifier ce qui la draine plus ou moins rapidement. Est-ce que c’est toujours la ou les mêmes applications qui consomment le plus ? Est-ce que l’appareil consomme davantage certains jours que d’autres ?

Autant d’éléments que vous pouvez déduire en vous plongeant dans le menu Batterie des Paramètres du smartphone. Sauf que tout le monde n’a pas l’envie ou le temps de le faire. Google a pensé à vous, si vous détenez un Pixel, avec l’affichage d’un résumé sur l’usage de la batterie. D’après nos confrères d’Android Authority, c’est le modèle d’IA Gemini Nano qui est à la manoeuvre. On peut d’ailleurs voir la mention « Généré par l’IA » à la fin de l’encart, avec un lien pour « En savoir plus » au besoin.

Un résumé sur l’usage de la batterie pour les smartphones Pixel de Google

Le résumé se trouve en ouvrant l’application Paramètres puis en allant dans Batterie et recharge > Utilisation de la batterie > Résumé. Il « s’appuie sur certaines analyses, qui sont effectuées en arrière-plan » nous dit Google sur une page dédiée. Dans le détail, il « identifie les applications qui consomme le plus de batterie » , « surveille l’activité en arrière-plan des applications » et « compare votre consommation de batterie (globale et par application) sur une période donnée par rapport à votre moyenne habituelle. »

Lire aussi – Google Pixel 11 : cette option de recharge est bien pratique, mais mieux vaut ne pas en abuser

La fonctionnalité est en cours de déploiement sur les Pixel 10 et ultérieurs. Elle nécessite la dernière version d’AI Core et s’active automatiquement si vous pouvez en bénéficier. Vous n’avez donc plus qu’à patienter et vérifier de temps en temps si l’option est apparue.

Source : Android Authority


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