Les banques françaises se mettent à Wero : comment vos paiements en ligne vont se métamorphoser dès le mois prochain

Le groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d'Épargne) vient d'annoncer le lancement d'un nouveau moyen de paiement par Wero pour les achats en ligne. À partir du mois de mai, ce sont 500 000 clients qui pourront tester ce dernier, avant que d'autres banques ne suivent le mouvement.

wero

En octobre 2024, Wero a pris la place de Paylib en tant que solution de paiement européenne sans contact par smartphone. L'application permet de faire des virements à un proche, simplement en rentrant son numéro de téléphone, à l'instar de Lydia et autres applications dans son sillage. Bien pratique pour rembourser cet ami qui a eu la gentillesse de vous avancer le déjeuner, mais pas encore fonctionnel pour payer un commerçant.

Pourtant, cela est déjà possible depuis quelques mois dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne et la Belgique. Alors à quand la France ? Bientôt, à en croire le groupe BPCE, maison-mère de la Banque Populaire et de la Caisse d'Épargne. Ce dernier annonce en effet que les paiements en ligne via Wero seront disponibles sur les sites de e-commerce dès le mois de mai pour une poignée de ses clients.

Vous pourrez bientôt utiliser Wero pour vos transactions en ligne

Plus précisément, ils seront 500 000 à avoir accès à ce nouveau moyen de paiement le mois prochain. Le groupe BPCE prévoit d'ouvrir les vannes pour ses 13 millions de clients d'ici cet été. Celui-ci ne va pas garder la primeur bien longtemps. D'après Ludovic Francesconi, directeur développement et stratégie chez EPI (European Payments Initiative), les autres banques françaises suivront le mouvement dès le mois de juin ou de juillet.

“À partir du moment où on aura atteint 50 % de couverture côté clients, c'est là que les commerçants devraient arriver en masse”, glisse-t-il aux Échos. Il y a en effet, pour le moment, un petit hic. Alors qu'environ 300 entreprises acceptent les paiements par Wero en Allemagne et Belgique, aucun commerçant français ne prend en charge l'application pour ses transactions en ligne. Aucun, sauf un : l'École de ski français (ESF), qui sera donc la première à proposer ce moyen de paiement dans l'Hexagone.

Sur le même sujet — Plus besoin d’IBAN pour faire des virements via smartphones, ce nouveau système adopté par les banques va simplifier les transferts

“Le but, c'est d'amorcer le marché”, explique Yves Tyrode, directeur général digital et paiements de BPCE. “À partir du moment où notre clientèle, qui représente 22 % de part de marché en France, va pouvoir payer avec Wero, ça va donner un premier gros signal aux commerçants et ça va permettre d'accélérer le mouvement.” “Quand les dernières banques arriveront début novembre, là ce sera le vrai grand lancement commercial”, ajoute Ludovic Francesconi.

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Crédit photo : 123rf / Phonandroid

Qu'est-ce que l'arrivée de Wero dans votre banque change pour vous ?

Pour l'heure, cette nouvelle solution vous permettra surtout de faire vos achats autrement chez d'autres commerçants européens, en attendant que la plateforme se développe en France. C'est d'ailleurs la stratégie choisie par l'ESF, qui cherche ici à développer sa clientèle allemande et belge. BPCE indique par ailleurs que 4,5 millions de ses clients utilisent régulièrement Wero et qu'ils réalisent en moyenne 3,5 millions de transactions par mois.

Lorsque Wero sera disponible auprès de votre banque, vous n'aurez plus besoin de sortir votre carte bancaire pour payer en ligne. Après avoir téléchargé l'application sur votre smartphone, il vous suffira de flasher un QR Code pour que votre application bancaire s'ouvre et que vous puissiez valider le paiement comme vous le faites habituellement. Si vous êtes sur mobile, le processus sera encore plus simple puisque Wero ou votre application bancaire s'ouvrira automatiquement après avoir sélectionné le moyen de paiement.


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