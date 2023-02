Le Galaxy S23 Ultra intègre un capteur 200 MP : ça change quoi, en vrai ?

Le Galaxy S23 Ultra est enfin officiel. Successeur du S22 Ultra et de la gamme Galaxy Note, ce smartphone est doté d’une fiche technique haut de gamme dans tous les domaines. Outre l’arrivée d’une version optimisée « For Galaxy » du Snapdragon 8 Gen 2, le téléphone profite d’un nouveau capteur photo 200 mégapixels. À quoi peut bien servir un tel capteur dans un smartphone ? Voici les réponses de Samsung… et nos impressions sur ces réponses.

Mercredi soir, nous avons suivi pour vous le lancement officiel des nouveaux porte-étendard de Samsung, les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Nous avons publié de nombreux articles sur le sujet. Qu’il s’agisse de la présentation factuelle des smartphones, avec un focus plus particulier sur l’Ultra. Qu’il s’agisse d’éditoriaux plus spécifiques sur le Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, sur l’abandon au moins temporaire des processeurs Exynos, sur l'absence remarquée du chargeur ou encore sur la nouvelle politique tarifaire des Galaxy S.

Il y a cependant un sujet important sur lequel nous ne sommes pas revenus en détail : le nouveau module photo principal du Galaxy S23 Ultra. Il y a plusieurs innovations intéressantes dans ce nouveau composant lequel a été développé en interne chez Samsung. En tout premier lieu, sa définition : 200 mégapixels, contre 108 mégapixels pour le S22 Ultra. C’est la définition la plus élevée sur le marché aujourd’hui, même si le S23 Ultra n’est pas le premier smartphone à le proposer. Avant lui sont sortis le Motorola Edge 30 Ultra, le Xiaomi 12T Pro ou encore le Redmi Note 12 Pro+. Ce n’est cependant pas le même modèle, même si Samsung est à l’origine de tous ces capteurs photo. En effet, le S23 Ultra embarque un ISOCELL HP2, alors que celui présent dans le Edge 30 Ultra et le 12T Pro est un HP1 et que celui du Redmi Note 12 Pro+ est un HP3.

Galaxy S23 Ultra : un capteur plus grand, mais des pixels plus petits

La taille de capteur est légèrement plus grande que celle du Galaxy S22 Ultra : 1/1,3 pouce, contre 1/1,33 pouce. Le capteur principal du S22 Ultra était déjà un grand modèle en téléphonie. Samsung confirme donc cette tendance, même si la différence n’est pas si élevée. En revanche, comme le nombre de pixels est beaucoup plus grand, la taille de chaque cellule photosensible est en baisse : 0,6 micron, contre 0,8 micron. Oui, chaque micron est plus petit. Mais, par défaut, le S23 Ultra devrait capturer des images en 12 mégapixels (comme pour le S22 Ultra), dont chaque pixel est un amalgame de 16 cellules adjacentes. Il mesure alors 2,4 microns. Soit la même taille que pour le S22 Ultra… Notez qu'en comparaison des HP1 et HP3, la taille de l'ISOCELL HP2 se situe entre le HP1 (le plus grand à 1/1,22 pouce) et le HP3 (le plus petit à 1/1,4 pouce).

À première vue, nous pourrions donc nous demander à quoi cela servira, puisque la photo finale disposera de la même définition de 12 mégapixels. L’avantage principal d’un capteur de très grande définition est d’améliorer considérablement la précision de l’image. Dans le cas du Galaxy S23 Ultra, propulsé par un Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy », cette définition est un atout majeur pour l’analyse des sujets et des objets dans une photo. Grâce à cela, le S23 Ultra va isoler chaque élément et améliorer la netteté et la colorimétrie en fonction de sa nature. Les fraises seront plus rouge. Le ciel sera bleu (mais pas trop). Et les carnations seront naturelles. Qualcomm appelle cela Snapdragon Sight. En outre, cette définition permettra davantage de possibilités en post-traitement. D'où l'arrivée de Abobe Lightroom sur le S23 Ultra.

Vous retrouvez évidemment un autofocus à détection de phase intégré au capteur. Mais Samsung a également ajouté l’autofocus laser qui était également présent dans le S22 Ultra. Côté objectif, il y a là aussi quelques petits changements. D’abord la longueur focale équivalente est plus grande : 24 mm, contre 23 mm. Traduction ? Quand vous vous placez à une certaine distance d’un sujet, le S23 Ultra vous donnera l’impression d’être très légèrement plus près qu’avec le S22 Ultra. Autre changement : l’ouverture qui passe de f/1.8 à f/1.7. Elle est donc plus grande, pour capter plus de lumière. Cela contre-balancera en partie la taille plus petite des cellules. Enfin, vous retrouvez un stabilisateur optique. Il semble ici assez classique : il compense les mouvements au niveau de l’objectif et non au niveau du capteur, contrairement au Sensor Shift qui équipe les dernières générations d’iPhone.

Le Galaxy S23 va tout miser sur l'intelligence artificielle en photo, comme Google

Que retient-on de toutes ces informations ? La plus importante est la hausse de la définition native du capteur qui permettra d’aller plus loin non pas dans la définition de finale de la photographie, mais dans les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et donc dans les traitements possibles. Traitements pendant et après la prise de vue, en utilisant le découpage d’une scène en éléments isolés optimisables. Seconde information : le nouveau module, hormis la définition du capteur plus fine, est assez proche de celui du S22 Ultra. Et nous craignons que, dans de nombreuses occasions, le comportement soit également identique. Ce qui nous laisse penser que Samsung mise tout sur l'intelligence artificielle, comme Google avec les Pixel 6 et Pixel 7.

Cette crainte est accentuée par le fait qu’il n’y ait quasiment aucun autre changement sur les autres capteurs présents à l’arrière du S23 Ultra. Le capteur ultra grand-angle aurait bénéficié d'une mise à jour, mais les caractéristiques techniques sont identiques d'une génération à l'autre. Heureusement, le capteur selfie a évolué, passant d’un capteur 40 mégapixels à un capteur 12 mégapixels, pour accentuer la luminosité, élément si important pour les autoportraits. Voilà donc une bonne nouvelle. Nous sommes très pressés de tester le Galaxy S23 Ultra. Nous pouvons vous confirmer qu’il est sur le chemin de la rédaction à l’heure où nous écrivons ces lignes pour un test qui sera en ligne dans les prochains jours. Stay Tuned !