Un troisième fabricant Android lance un smartphone avec objectif photo amovible

Les objectifs externes reviennent sur les smartphones haut de gamme. Une nouvelle marque Android suit la tendance initiée par vivo et OPPO. Son prochain modèle, conçu avec Porsche Design, mise sur un zoom optique impressionnant.

Depuis plusieurs années, les fabricants de smartphones cherchent à améliorer les capacités photo sans épaissir leurs appareils. Face aux limites des modules intégrés, certaines marques reviennent à des accessoires amovibles. En septembre 2025, OPPO avait présenté un kit conçu avec Hasselblad pour son Find X9 Pro. Ce pack intégrait un téléobjectif externe et une poignée magnétique, transformant le smartphone en appareil photo compact.

HONOR s’inscrit désormais dans cette même tendance. Sur le réseau social chinois Weibo, la marque a confirmé que son prochain modèle, le Magic 8 RSR Porsche Design, sera compatible avec un objectif photo amovible. Ce système permettrait d’étendre considérablement le zoom natif du smartphone, à l’image de ce qu’ont proposé les vivo X200 Ultra et X300 Pro ces derniers mois. Le marché voit ainsi se multiplier les modèles pensés pour la photographie avancée.

HONOR ajoute un téléobjectif amovible à son Magic 8 RSR Porsche Design

HONOR a également partagé plusieurs détails sur le fonctionnement de l’objectif externe du Magic 8 RSR Porsche Design. Ce modèle intègre un capteur téléphoto de 200 MP avec une focale de 85 mm. Avec l’ajout du téléconvertisseur 2,35x, le zoom atteint environ 200 mm, soit 8,6x en valeur native. La marque a publié plusieurs clichés réalisés avec ce module. Les images montrent un grossissement allant jusqu’à 800 mm, soit un zoom équivalent à 33x, avec un résultat encore exploitable jusqu’à 400 mm. Le kit semble inclure une poignée de prise de vue pour une meilleure stabilité, comme les modèles professionnels.

Dans le Find X9 Pro, que nous avons pu tester en octobre dernier, OPPO avait intégré un téléconvertisseur 3,28x pensé pour la photographie mobile avancée. Nous avions constaté une configuration photo très polyvalente, avec une bonne restitution des couleurs et des résultats solides en pleine lumière. Le zoom optique restait efficace jusqu’à 30x, même si les performances se dégradaient au-delà.

Après OPPO, c’est donc HONOR qui entend se faire une place sur ce segment très spécifique. Avec ce modèle Porsche Design, la marque cherche à s’installer sur le marché des photophones haut de gamme. L’intégration d’un téléobjectif amovible, déjà éprouvée par la concurrence, pourrait séduire les amateurs de longues focales et de photo animalière.