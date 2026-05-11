Le Oppo Find X10 Pro Max pourrait être un monstre en photo

Alors que le Oppo Find X9 Ultra vient juste de sortir, la fiche technique de la prochaine gamme du constructeur se précise. Ici, ce sont les capteurs photos du Find X10 Pro Max qui font parler d'eux.

oppo find x9 ultra test
Crédits : Phonandroid

Smartphone ou appareil photo ? Vous avez sûrement déjà entendu cette question à propos d'un mobile haut de gamme. Il faut dire que plus l'on avance, plus les constructeurs sont capables d'intégrer des objectifs de très grande qualité sans sacrifier la compacité des appareils. À ce jeu-là, certains n'hésitent pas à mettre le paquet en proposant des configurations impressionnantes. Exemple : Oppo et ses Find X. Le Oppo Find X9 Ultra en est d'ailleurs la parfaite illustration.

Mais s'il y a un X9, c'est qu'il va y avoir un X10. Ou plutôt des X10. Ils ne sont pas prévus pour tout de suite, et pourtant les leakers commencent déjà à distiller quelques informations alléchantes. Le Oppo Find X10 pourrait ainsi embarquer un capteur photo principal de 200 MP d'une taille de 1/1,4 pouce, entre autres choses. En allant regarder du côté des modèles supérieurs, on se rend compte que la marque chinoise compte aller bien au-delà.

Les capteurs photos du Oppo Find X10 Pro Max promettent du lourd

Selon les informations d'un “tipster”, le Oppo Find X10 Pro Max proposerait 3 capteurs photos de 200 mégapixels. Dans le détail, nous aurions :

  • Un capteur principal de 200 MP, 1/1,3 pouce.
  • Un téléobjectif de 200 MP, 1/1,28 pouce.
  • Un ultra grand angle de 200 MP, 1/1,56 pouce.

Lire aussi – Toujours plus : ce nouveau smartphone Android est attendu avec une batterie massive de 8 000 mAh

Voilà qui promet des clichés exceptionnels sur le papier, mais comme toujours avec ce genre de rumeur, il faut prendre celle-ci avec un grain de sel. D'autant que l'internaute précise qu'Oppo serait aussi en train de tester une configuration où l'ultra grand angle n'afficherait “que” de 50 MP pour une taille de 1/2,75 pouce.

N'oublions pas que combiner 3 capteurs de 200 MP implique de considérer d'autres paramètres importants : place, gestion logicielle, stockage des photos… Oppo a encore quelques mois pour affiner tout ça, les Find X10 ne sont pas attendus avant le 4e trimestre 2026.

Source : Weibo


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Oups, Forza Horizon 6 est jouable une semaine avant sa sortie officielle, les développeurs ont publié le jeu par erreur

En voilà une sacrée bourde signée Playground Games : le studio a publié Forza Horizon 6 en intégralité sur Steam plusieurs jours avant sa sortie… sans aucune protection chiffrée. Un…

Google Photos supprime cette fonction de sauvegarde que les utilisateurs PC adoraient

Une fonctionnalité discrète mais très appréciée de Google Photos disparaît cet été. Elle concerne les utilisateurs qui sauvegardent leurs photos depuis un ordinateur. Google a déjà fixé les dates, et…

PC

La flambée du prix de la RAM pousse des escrocs à vendre de fausses barrettes avec du plastique à l’intérieur

Les prix de la RAM s’envolent et les arnaques suivent. Des barrettes DDR5 contrefaites circulent désormais sur les marchés PC en Asie, vendues comme authentiques. À l’intérieur, parfois rien d’autre…

Galaxy S27 : Samsung pourrait sacrifier ce composant phare pour éviter une nouvelle augmentation

C’est un fait : l’inflation tarifaire inhérente à la crise de la RAM frappe de plein fouet les smartphones – et donc le portefeuille des consommateurs. Pour limiter la casse,…

Ce logiciel gratuit utilisé par des millions de personnes a diffusé un cheval de Troie à son insu

Des hackers ont compromis le site officiel de JDownloader pour y glisser des installeurs piégés. La substitution est passée inaperçue pendant plus d’un jour. Si vous avez téléchargé le logiciel…

The Mandalorian & Grogu : date de sortie, histoire, casting, tout ce qu’il faut savoir sur le retour de Star Wars au cinéma

Le duo le plus célèbre de la galaxie s’apprête à franchir une nouvelle étape. Après trois saisons à succès sur petit écran, Din Djarin et son apprenti Grogu font le…

Des fuites chez Samsung, un logiciel Windows piégé par un malware, c’est le récap’ de la semaine

Samsung dévoile malgré lui ses futurs smartphones pliables, un malware menace les PC Windows, Xiaomi propose de booster vos anciens téléphones, c’est le récap’ de la semaine. Cette semaine, le…

Test Honor 600 Pro : un smartphone équilibré et vraiment convaincant

Après le Honor 600, c’est au tour de sa version « Pro » de passer à la moulinette de nos tests. Plus cher et, surtout, plus ambitieux, le Honor 600 Pro reprend…

L’iPhone 18 Pro aurait une nouvelle technologie d’écran, pour quels bénéfices ?

Apple intégrerait pour la première fois des écrans de technologie LTPO+ pour ses iPhone 18 Pro, plus performants que les affichages LTPO traditionnels. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro…

L’aide à la rédaction par IA de Gmail s’améliore, voici ce qui change

L’outil d’aide à la rédaction par IA de Gmail devient plus pertinent en prenant désormais en compte le contexte personnel de l’utilisateur. Des options de personnalisation du ton et du…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.