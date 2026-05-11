Le Oppo Find X10 Pro Max pourrait être un monstre en photo

Alors que le Oppo Find X9 Ultra vient juste de sortir, la fiche technique de la prochaine gamme du constructeur se précise. Ici, ce sont les capteurs photos du Find X10 Pro Max qui font parler d'eux.

Smartphone ou appareil photo ? Vous avez sûrement déjà entendu cette question à propos d'un mobile haut de gamme. Il faut dire que plus l'on avance, plus les constructeurs sont capables d'intégrer des objectifs de très grande qualité sans sacrifier la compacité des appareils. À ce jeu-là, certains n'hésitent pas à mettre le paquet en proposant des configurations impressionnantes. Exemple : Oppo et ses Find X. Le Oppo Find X9 Ultra en est d'ailleurs la parfaite illustration.

Mais s'il y a un X9, c'est qu'il va y avoir un X10. Ou plutôt des X10. Ils ne sont pas prévus pour tout de suite, et pourtant les leakers commencent déjà à distiller quelques informations alléchantes. Le Oppo Find X10 pourrait ainsi embarquer un capteur photo principal de 200 MP d'une taille de 1/1,4 pouce, entre autres choses. En allant regarder du côté des modèles supérieurs, on se rend compte que la marque chinoise compte aller bien au-delà.

Les capteurs photos du Oppo Find X10 Pro Max promettent du lourd

Selon les informations d'un “tipster”, le Oppo Find X10 Pro Max proposerait 3 capteurs photos de 200 mégapixels. Dans le détail, nous aurions :

Un capteur principal de 200 MP, 1/1,3 pouce.

Un téléobjectif de 200 MP, 1/1,28 pouce.

Un ultra grand angle de 200 MP, 1/1,56 pouce.

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Voilà qui promet des clichés exceptionnels sur le papier, mais comme toujours avec ce genre de rumeur, il faut prendre celle-ci avec un grain de sel. D'autant que l'internaute précise qu'Oppo serait aussi en train de tester une configuration où l'ultra grand angle n'afficherait “que” de 50 MP pour une taille de 1/2,75 pouce.

N'oublions pas que combiner 3 capteurs de 200 MP implique de considérer d'autres paramètres importants : place, gestion logicielle, stockage des photos… Oppo a encore quelques mois pour affiner tout ça, les Find X10 ne sont pas attendus avant le 4e trimestre 2026.

Source : Weibo