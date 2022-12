Oppo promet de mettre à jour ses prochains smartphones haut de gamme pendant 4 ans

Oppo a toujours été assez exemplaire au niveau des mises à jour, mais le fabricant chinois compte désormais aller plus loin en proposant jusqu’à 4 nouvelles versions de sa surcouche sur ses prochains smartphones haut de gamme.

Il y a quelques semaines, OnePlus s’était engagé à proposer 4 ans de mises à jour Android sur ses smartphones, comme le fait déjà Samsung. On s’attendait donc logiquement à ce que la maison mère Oppo annonce une mesure identique pour ses propres appareils. Le fabricant chinois va bien étendre le support de ses smartphones, mais pas exactement comme nous l’attendions.

En effet, Oppo proposera sur ses prochains smartphones quatre mises à jour de sa surcouche Color OS et cinq ans de correctifs de sécurité. Cette distinction est importante, puisque les mises à jour de la surcouche ne sont pas toujours accompagnées d’une nouvelle version du système d’exploitation Android de Google.

Seuls les prochains smartphones haut de gamme d’Oppo sont concernés

Oppo précise que sa nouvelle politique de suivi de mises à jour ne concernera que ses prochains smartphones haut de gamme qui sortiront l’année prochaine. Le Find X5 Pro devrait donc toujours profiter de « seulement » trois mises à jour Android majeures. Cette nouvelle politique devrait donc entrer en vigueur avec les prochains Find X6, dont nous connaissons déjà le design. Cependant, on ne sait pas si le Find N2 Flip sera ou non concerné à sa sortie au début de 2023.

Voir les fabricants de smartphones s’engager à mettre à jour leurs appareils plus longtemps est une excellente nouvelle pour les consommateurs, qui pourront garder leurs smartphones quelques années supplémentaires. On espère que d’autres suivront le pas, dont Xiaomi, qui est loin d’être exemplaire en Europe en matière de suivi de ses smartphones. La marque promet 3 ans de mises à jour Android depuis la sortie des Xiaomi 11T. Cependant, les correctifs sont finalement assez rares chez nous par rapport à la version chinoise de MIUI, souvent mise à jour.

En attendant d’en savoir plus, on vous rappelle que le fabricant chinois a récemment dévoilé Color OS 13, la nouvelle version de sa surcouche maison. Cette dernière est basée sur Android 13, et a déjà été déployée sur certains appareils de la société, dont notamment les smartphones haut de gamme Find X et milieu de gamme Reno les plus récents.