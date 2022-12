Oppo Find X6 : une première image dévoile le design du smartphone avec un module photo géant

Oppo s’apprête à lancer d’ici les prochaines semaines deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Find X6 et X6 Pro. Ceux-ci devraient être radicalement différents des modèles précédents, notamment au niveau de leur design.

Il y a quelques jours, le leaker Digital Chat Station dévoilait le nouveau design du prochain smartphone phare d’Oppo, le Find X6 Pro. Contrairement à la génération précédente, le smartphone de nouvelle génération misera sur un design circulaire pour ses capteurs photo, à l’image du récent Xiaomi 12S Ultra.

Cette année, les appareils haut de gamme d’Oppo vont tout miser sur la photo, et ont besoin de beaucoup d’espace pour accueillir les nouvelles caméras. On sait déjà que le modèle Pro sera équipé d’un capteur principal 50 MP IMX989 de 1 pouce, d’un capteur ultra grand-angle 50 MP IMX890 de 1/1,56 pouce, ainsi qu’une troisième caméra périscope 50 MP IMX890 offrant un zoom optique 3X. Cependant, on en sait désormais plus au sujet du Find X6 classique.

L’apparence du Find X6 est totalement différente de celle du Find X5

Sur son compte Twitter, le célèbre leaker Evan Blass n’a pas attendu la présentation officielle des smartphones pour dévoiler une image officielle du Find X6 classique. Ce dernier n’utilise pas de module photo circulaire, mais plutôt une forme rectangulaire placée en haut à gauche de l’appareil. On peut voir trois caméras, dont un capteur périscopique. Il s’agira d’une première sur cette série, puisque seul le Oppo Reno Zoom Edition avait déjà bénéficié d’une telle caméra.

D’après les rapports précédents, le Find X6 devra se contenter de capteurs plus petits que le modèle Pro. On retrouvera une caméra principale 50 MP IMX890, un capteur ultra grand-angle 50 MP Samsung JN1 ainsi qu’un périscope 50 MP IMX890. Cette configuration devrait tout de même lui permettre d’offrir de bien meilleurs clichés que le Find X5 Pro sorti au début de l’année.

Sous les caméras, on retrouve évidemment la mention Hasselblad, le partenaire d’Oppo et de OnePlus sur la photo. On rappelle également que le traitement des clichés sera assuré par une puce MiriSilicon signée Oppo, qui promet de grandement améliorer le rendu des photos. Nous aurons donc probablement affaire à l’un des meilleurs photophones de 2023.