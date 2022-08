Oppo officialise ColorOS 13 : nouvelles fonctions, smartphones compatibles, tout savoir sur la nouvelle interface

Oppo présente ColorOS 13, la nouvelle version de son interface. Elle est basée sur Android 13, intégrant certaines nouveautés du système d’exploitation de Google. Mais Oppo ne tire pas un trait sur l’ergonomie de ColorOS. Bien au contraire, la marque confirme ses choix visuels et enrichit l’éventail fonctionnel déjà riche. Nous avons longuement pris en main cette interface. Et voici nos premières impressions.

Alors que nous attendons impatiemment l’arrivée des Reno 8, lesquels ont été annoncés cet été en Chine, Oppo a officialisé aujourd’hui la nouvelle version de ColorOS, son interface basée sur Android. Cette version est numérotée 13 et remplace naturellement ColorOS 12 que vous retrouvez actuellement dans tous les smartphones d’Oppo. Pourquoi ColorOS 13 ? Pour suivre assidûment la numération choisie par Google pour Android, bien évidemment. C’était le cas avec ColorOS 12 qui a remplacé ColorOS 7.

Cette nouvelle version de ColorOS est donc basée sur Android 13 dont certaines nouveautés ont été adoptées par Oppo. Nous pensons notamment au clavier virtuel, avec ses touches tout en rondeur, aux notifications qui sont désormais plus larges et plus interactives, ou encore aux fonctions de sécurité, comme l’effacement automatique du presse-papier et les informations de localisation masquées. ColorOS adapte également la fonction PC Connect d’Android 13 qui permet à un smartphone de se connecter plus facilement à un PC ou à Chrome OS. Android 13 apporte enfin une version améliorée de Fast Pair pour les écouteurs sans fil.

Le passage à ColorOS 13 est également l’occasion pour Oppo de remettre à jour quelques fonctions. D’abord côté ergonomie : nouveaux fonds d’écran animés, icônes, polices et widgets Always-On viennent enrichir les options de personnalisations. De nouveaux boutons virtuels dans la zone de paramétrage rapide apparaissent, ainsi que de nouveaux widgets carrés inspirés des widgets Pile d’iOS 15.

Quelques applications voient également leur design évoluer. C’est le cas de Clone Phone (pour transférer les contenus d’un téléphone à un autre), d’Horloge ou de Mes Fichiers. ColorOS 13 se veut également plus connecté, avec des applications tierces (Snapchat ou Spotify) ou d’autres équipements (PC sous Windows en France, mais aussi tablette en Chine), tout en étant plus sécurisé. Outre les éléments apportés par Android 13, Oppo ajoute un coffre-fort pour crypter des documents. Celui-ci répond aux principales normes internationales de sécurité.

Quels sont les smartphones compatibles avec ColorOS 13 ?

Oppo a prévu un large plan de déploiement de ColorOS 13 sur ses smartphones déjà commercialisés (en Chine ou à l’international). Notez que certains modèles ne sont pas commercialisés en France (ou le seront prochainement pour certains). Voici la liste complète des smartphones qui profiteront de la mise à jour, classée par ordre chronologique.

Août et septembre 2022

Octobre 2022

Reno 8 5G

Reno 7 Pro 5G

Reno 7 5G

Reno 7 4G

Reno 6 5G

F21 Pro 4G

K10 5G

A77 5G

A76

Novembre 2022

Reno7 Z 5G (novembre 2022)

Reno6 Pro 5G (novembre 2022)

Reno6 Z(novembre 2022)

Reno5 Pro 5G (novembre 2022)

Reno5 Pro 4G (novembre 2022)

F21 Pro 5G (novembre 2022)

F19 Pro+ (novembre 2022)

K10 (novembre 2022)

A96 (novembre 2022)

Décembre 2022

Find X5 Lite (décembre 2022)

Find X3 Neo (décembre 2022)

Find X3 Lite (décembre 2022)

Find X2 Pro (décembre 2022)

Find X2 (décembre 2022)

Reno8 4G (décembre 2022)

Reno8 Z 5G (décembre 2022)

Reno5 5G (décembre 2022)

Reno5 Z 5G (décembre 2022)

A94 5G (décembre 2022)

A74 5G (décembre 2022)

1er semestre 2023