Oppo Find N2 Flip officiel : encore un concurrent du Galaxy Z Flip 4 arrive en France début 2023

À l’occasion de la conférence Inno Day, Oppo annonce le lancement de deux smartphones pliants, le Find N2 et le Find N2 Flip. Le premier restera exclusif à la Chine, comme son prédécesseur. En revanche, le second arrivera en France au premier trimestre 2023 et viendra affronter le Galaxy Z Flip 4, le P50 Pocket et le Razr 2022. Aucun prix n’a encore été annoncé. Mais la fiche technique est équivalente à la concurrence. En voici tous les détails.

À l’occasion du deuxième jour de sa conférence annuelle Inno Day, Oppo a présenté deux nouveaux smartphones. Et tous deux sont des smartphones pliants qui rejoignent le Find N présenté fin 2021. Le premier est le Find N2, direct successeur du Find N. Vous pouvez en retrouver la prise en main complète dans nos colonnes. Le second est le Find N2 Flip, un smartphone qui se présente comme un concurrent naturel pour le Galaxy Z Flip 4 de Samsung, le P50 Pocket de Huawei et le Razr 2022 de Motorola. Il est loin d'être inconnu tant il a fait l'objet de fuites ces dernières semaines.

Outre son design et sa fiche technique, ce que vous devez avant tout retenir sur le Find N2 Flip est qu’il arrivera bientôt en Europe. En effet, contrairement au Find N2, qui restera exclusif à la Chine pour des raisons techniques et tarifaires, le Find N2 Flip bénéficiera d’une carrière commerciale internationale. Interrogé par Phonandroid, Oppo France confirme qu’il sera en vente avant la fin du premier trimestre 2023. Son arrivée est donc très proche.

Oppo sort le Find N2 Flip après trois ans de développement

Le Find N2 Flip est donc un smartphone à clapet (ou clamshell) dont l’écran interne se plie. Oppo affirme que le projet est en gestation depuis 2019 déjà (soit la même année que le lancement du Galaxy Fold originel et un an avant l’arrivée du Galaxy Z Flip). Mais la marque n’était techniquement pas satisfaite des prototypes : trop de compromis à faire pour une expérience globale moins qualitative que celles des smartphones classiques (de type « bar type »). D’où un lancement fin 2022 en Chine. Nous remarquons surtout qu’Oppo arrive au moment où les pliants ne sont plus « hors de prix ».

Parlons plus précisément des smartphones. Ergonomiquement, nous retrouvons un smartphone très similaire à ce que le marché offre aujourd’hui. Le châssis du téléphone est en métal et les faces sont en Gorilla Glass. La charnière utilisée ici est similaire à celle du Find N2 : elle intègre du carbone, le nombre de pièces a été réduit et elle permet de réduire plus encore l’effet de pliure. Avec une charnière en goutte d’eau, le smartphone n’est toujours pas certifié contre l’eau. Le téléphone pèse 191 grammes.

L'écran externe du Find N2 Flip est vraiment énorme

La grande différence entre un Z Flip 4 ou un Razr 2022 est l’orientation et le format de son écran externe. Celui du Find N2 Flip est vertical et reprend le ratio 21/9e de son écran interne. L’homothétie est donc respectée, ce qui n’est pas le cas des écrans externes de la concurrence directe. Cet écran mesure 3,26 pouces. Soit 0,56 pouce de plus que l’écran externe du Razr 2022 qui était déjà assez grand. 0,24 pouce de moins qu’un écran d’iPhone originel. Cet écran serait donc presque « exploitable ». Et pas uniquement pour des notifications.

L’écran externe mesure 6,8 pouces. Son ratio est 21/9e, comme cela a été précisé précédemment. Initié par Sony avec les Xperia récents, ce ratio est de plus en plus populaire, notamment dans les smartphones pliables. La définition est Full HD+, sans surprise. Et le taux de rafraichissement atteint 120 Hz maximum. Ce taux est variable, puisque la dalle est AMOLED LTPO. Bien sûr, certains usages prennent en charge les caractéristiques physiques de l’écran, quand il est à moitié plié par exemple.

Processeur MediaTek et batterie de 4300 mAh avec charge rapide

À l’intérieur du téléphone, vous retrouvez non pas un SoC Qualcomm, mais un composant signé MediaTek. Il s’agit du Dimensity 9000+, un processeur relativement haut de gamme que vous retrouvez dans le très bon ROG Phone 6D d’Asus que nous avons testé. Il est accompagné de 8 à 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage. Il y a trois configurations possibles. Oppo n’a pas précisé celle que nous aurons en France.

L’ensemble est alimenté par deux batteries, chacune située de chaque côté de la charnière. La capacité totale atteint 4300 mAh. Oppo annonce une autonomie qui atteint « au moins la journée complète d’utilisation ». C’est souvent l’un des points faibles des smartphones pliants clamshell.

Le smartphone est compatible charge rapide 44 watts. Pour Oppo, cela peut paraitre faible. Mais la marque explique que ce design ne permet pas aujourd’hui de charger la batterie plus rapidement. La concurrence ne fait pas mieux : 25 watts chez Samsung, 30 watts chez Motorola et 40 watts chez Huawei. En outre, il n’y a pas de charge rapide.

Le Find N2 Flip a trois capteurs photo, dont un capteur principal 50 MP

Côté photo, le smartphone est équipé de trois capteurs, deux au dos, flanquant l’écran externe, et un en façade, dans un poinçon de l’écran. Le capteur principal est un modèle 50 mégapixels avec autofocus à détection de phase. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le capteur selfie est un modèle 32 mégapixels dont la particularité est d’intégrer un autofocus. Oppo a inclus quelques usages photo tirant parti des particularités ergonomiques du Find N2 Flip.

Voici donc toutes les informations à connaitre sur le Find N2 Flip. Nous avons maintenant hâte de le tester afin de vérifier si la pliure est aussi invisible qu’Oppo le prétend et de comparer l’expérience offerte par ce mobile avec ceux que nous avons déjà testés. Rendez-vous début d’année prochaine pour cela.