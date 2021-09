Xiaomi 11T et 11T Pro : la marque promet 3 mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité

Xiaomi promet 3 ans de mises à jour Android majeures et 4 années de correctifs de sécurité sur les 11T/ 11T Pro. Avec ce support logiciel étendu, la marque chinoise se calque sur les nouvelles pratiques du reste de l'industrie.

Les Xiaomi 11T et 11T Pro, les deux nouveaux fleurons de la marque chinoise, auront droit à trois mises à jour majeures d'Android et à 4 ans de correctifs de sécurité. Xiaomi vient d'annoncer la nouvelle dans un communiqué publié sur son site web.

Jusqu'ici, Xiaomi se contentait de garantir deux ans de mises à jour Android majeures et trois ans de correctifs de sécurité sur ses smartphones premium. C'est notamment le cas des Xiaomi Mi 11 lancés fin de l'année dernière.

Xiaomi allonge le support logiciel de ses smartphones

“Le cycle de vie d'un smartphone se réduit progressivement, ce qui signifie que les utilisateurs ne sont pas tenus de remplacer leurs smartphones aussi fréquemment. Pour cette raison, de plus en plus de consommateurs accordent une grande importance à la réception des dernières mises à jour”, justifie Albert Shan, responsable des produits chez Xiaomi.

Pour le moment, Xiaomi réservera ce support logiciel étendu à la gamme des Xiaomi 11T. “Bien que d'autres appareils ne soient pas inclus pour le moment, Xiaomi estime que cela reflète un changement positif et répond aux besoins des utilisateurs de la série Xiaomi 11T”, détaille le fabricant chinois.

On imagine cependant que les futurs smartphones haut de gamme de la firme, comme les Xiaomi 12 attendus en décembre, bénéficieront aussi de 3 mises à jour Android et de 4 ans de correctifs. “Ce n'est pas une tâche simple pour Xiaomi et son équipe de fournir des mises à jour du système et des correctifs de sécurité à tous ses modèles de smartphones”, tempère Albert Shan.

Avec cette annonce, Xiaomi se calque sur la concurrence Android. Récemment, OnePlus s'est engagé à fournir 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité sur ses téléphones haut de gamme. De même, Samsung promet 3 années de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité sur tous les smartphones de son lineup sortis après 2019. Enfin, Google grimpe jusqu'à 5 ans de mises à jour sur ses futurs Pixel 6.