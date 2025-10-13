L’Oppo Find X9 Pro dévoile ses clichés Hasselblad avant même sa présentation

Oppo s’apprête à dévoiler son nouveau fleuron photo, le Find X9 Pro. Des images officielles et une vidéo du mode Hasselblad XPan ont déjà fuité. Et le rendu est pour le moins impressionnant. A la veille de l’annonce, les dernières spécifications confirment un smartphone d’exception.

Les fabricants chinois s’apprêtent à dévoiler une nouvelle vague de smartphones premium. Après Vivo et Honor, c’est au tour d’Oppo de préparer la présentation de sa prochaine série. Cette gamme, attendue le 16 octobre, sera composée du Find X9 et du Find X9 Pro, deux modèles misant sur la photo et la puissance. Les premiers visuels montrent aussi une version rouge inédite, exclusive au marché chinois.

Selon les informations publiées sur Weibo et relayées par nos confrères de Notebookcheck, plusieurs clichés issus du capteur Hasselblad ont déjà été partagés. Ces images confirment l’existence d’un mode XPan amélioré, capable de capturer des photos panoramiques au format cinéma. Une courte vidéo montre qu’il sera possible de passer d’un objectif à l’autre tout en conservant ce format, avec plusieurs styles d’image, dont le noir et blanc et le film négatif.

Les caractéristiques finales du Find X9 et du Find X9 Pro se précisent avant l’annonce

Le Find X9 serait équipé d’un processeur Dimensity 9500, d’un écran OLED 1,5K de 6,59 pouces et d’un triple capteur photo composé d’un Sony LYT-808 de 50 MP, d’un ultra grand-angle ISOCELL JN5 de 50 MP et d’un téléobjectif LYT-600. Il disposerait d’une batterie de 7025 mAh compatible avec la charge rapide 80 W filaire et 50 W sans fil.

En parallèle, Oppo et Hasselblad ont conçu un kit photo inédit, comprenant un téléconvertisseur 3,28x et une poignée magnétique qui transforme le Find X9 Pro en véritable appareil photo. Ce kit, baptisé Oppo Hasselblad Professional Teleconverter, permettrait d’atteindre une focale équivalente à 230 mm, dépassant celle du modèle Zeiss de Vivo.

De son côté, le Find X9 Pro miserait sur un écran LTPO OLED de 6,78 pouces et sur un capteur principal Sony LYT-828. Il embarquerait également un impressionnant ISOCELL HP5 de 200 MP pour le zoom périscopique, capable de réaliser des photos en mode télé-macro. La batterie atteindrait 7500 mAh, toujours avec la même puissance de charge. Oppo prévoirait une présentation mondiale peu après le lancement chinois, laissant espérer une arrivée rapide en Europe, et possiblement en France.