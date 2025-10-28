Les Oppo Find X9 et Find X9 Pro sont officiels et sortent dans quelques jours, voici leur prix

Les Oppo Find X9 et Find X9 Pro viennent d'être dévoilés. Les précommandes sont déjà ouvertes et les deux smartphones sortent la semaine prochaine.

Oppo présente ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Find X9 et Find X9 Pro. Ils se distinguent par un nouveau système Hasselblad Master Camera pour l'appareil photo, combinant capteurs de qualité et photographie computationnelle pour encore améliorer les résultats par rapport aux Find X8, qui étaient déjà très bons. Le modèle Pro intègre notamment un nouveau téléobjectif de 200 MP avec zoom optique x3.

Pour le reste de la fiche technique, nous avons une batterie d'une capacité de 7 025 mAh dans le Find X9 et de 7 500 mAH dans le Find X9 Pro, avec une charge filaire de 80 W, une charge sans fil de 50 W et une charge inversée de 10 W. Les écrans 120 Hz affichent une luminosité maximale en extérieur de 3 600 nits et les performances sont confiées à une puce MediaTek Dimensity 9500. On ne vous noie pas sous les caractéristiques ici, veuillez lire notre test complet de l'Oppo Find X9 Pro pour en savoir plus.

Oppo Find X9 et Find X9 Pro : prix et disponibilité

L'Oppo Find X9 est disponible dans les coloris Gris Titane et Noir Stellaire. Il est vendu au prix de 999,90 euros dans une configuration de mémoire 12 Go + 512 Go. L'Oppo Find X9 Pro se décline dans les coloris Blanc Soie et Charbon Titane pour 1 299,90 euros, avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Les précommandes pour les deux smartphones sont ouvertes du 28 octobre au 5 novembre 2025, pour une disponibilité officielle dès le 6 novembre 2025. Le fabricant inclut un bonus de précommande pour chaque produit :

Une tablette Oppo Pad SE d'une valeur de 229,90 pour l'achat d'un Find X9

Une montre connectée Oppo Watch X2 d'une valeur de 379,90 euros pour l'achat d'un Find X9 Pro

Dans les deux cas, un cashback de 100 euros est aussi proposé aux clients, qui peut monter jusqu'à 150€ pour les utilisateurs Oppo existants. Ce cashback n'est pas exclusif à la précommande et pourra être récupéré jusqu'au 30 novembre 2025. Jusqu'à cette même date, la marque met à disposition une offre de reprise d'un ancien appareil bonifiée de 100 euros pour le Find X9 et de 150 euros pour le Find X9 Pro afin de faire baisser la facture. Même si votre mobile ne vaut plus rien, vous avez donc un minimum garanti.

Les Oppo Find X9 et Find X9 Pro sont vendus sur la boutique en ligne du site officiel Oppo France, ainsi que chez Boulanger, Fnac, LDLC et Bouygues Telecom.