Oppo lance quatre Reno15 en France, dont un modèle Pro qui va faire du bruit

Oppo officialise cette semaine l’arrivée des Reno15 en France. La gamme intègre quatre modèles vendus de 380 euros à 800 euros. Contrairement au Reno14 Pro, le Reno15 Pro fait partie du voyage. Il accompagne le Reno15 5G, le Reno15 F et le Reno15 FS. Ils sont d’ores et déjà disponible. Voici leurs tarifs, leurs spécifications techniques et les changements face aux Reno13 et aux Reno14.

C’est devenu une habitude chez Oppo : les Reno ne sont plus mis à jour tous les ans en Europe, sautant une génération, mais tous les six mois, suivant le rythme des lancements en Chine. Nous l’avions déjà constaté avec les Reno13, il y a un an. La marque nous expliquait alors qu’elle souhaitait séparer les lancements des Reno et des Find. Soit. Nous l’avons constaté l’automne dernier avec les Reno14, quelques semaines avant l’officialisation du Find X9 Pro. Et nous le constatons à nouveau cette semaine.

En effet, Oppo vient d’annoncer l’arrivée en France de la gamme Reno15. Une gamme constituée de quatre modèles : le Reno15 5G, le Reno15 F, le Reno15 FS et… le Reno 15 Pro. C’est une petite surprise de retrouver ce modèle « Pro » dans le line-up européen, car la marque a volontairement omis le Reno14 Pro à la rentrée 2025. Nous avons demandé quelle était alors la raison. Et la réponse officielle était alors celle-ci : Oppo ne veut pas gêner la série Find.

Les Reno15 sont soit plus chers soit moins bien équipés

Un argument plutôt logique à notre sens. En séparant nettement les Find et les Reno, Oppo évite l’amalgame des deux gammes, ce que Honor ne parvient pas à faire avec la série Magic (et notamment les modèles Lite). Six mois se sont écoulés. Et il faut croire que la stratégie d’Oppo a évolué. Le prix des smartphone s’échelonnent donc de 380 euros pour le Reno15 F à 800 euros pour le Reno15 Pro. Voici le prix de chaque smartphone, sachant qu’il n’existe qu’une seule configuration pour chaque :

Reno 15 Pro : 800 euros avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage Reno 15 : 650 euros avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage

Reno 15 FS : 430 euros avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage

Reno 15 F : 380 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Notez que le Reno15, dont seule la version 512 Go est conservée, perd 4 Go de RAM dans la bataille, mais il conserve le positionnement tarifaire de son prédécesseur. De même pour le Reno15 FS qui passe lui aussi de 12 à 8 Go de RAM, mais dont le prix progresse de 30 euros par rapport à son prédécesseur. Le Reno15 F est le seul à conserver la configuration de son prédécesseur. Maos son prix augmente de 30 euros. Le Reno15 Pro reprend le tarif du Reno13 Pro, tout simplement.

Le Reno15 Pro est beaucoup plus petit que son prédécesseur

Entrons maintenant dans les différences de chaque modèle. Le Reno15 Pro se distingue des modèles Pro des générations précédentes par un écran beaucoup plus petit (6,32 pouces), sans pour autant baisser la capacité de la batterie, et d’un nouveau capteur principal 200 mégapixels, composant qui semble être omniprésent en milieu de gamme ces derniers mois. En comparaison du Reno13 Pro, le Reno15 Pro apporte aussi un nouveau module ultra grand-angle de 50 mégapixels (déjà introduit dans le Reno14 Pro). Et cela sans changer le prix de vente, ce qui n'est pas une mince affaire. Voici les autres éléments à connaitre :

Écran AMOLED 2K 120 Hz HDR10+ de 6,32 pouces

Processeur MediaTek Dimensity 8450

12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Batterie 6200 mAh, compatible charge rapide 80 watts

Triple capteur photo 200+50+50 MP, zoom optique 3,5x

Capteur selfie 50 MP avec autofocus

Double haut-parleur, compatible aptX, LE Audio et LHDC

Compatible WIFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM, GPS, NFC, infrarouge et USB 2.0

Coque en verre Corning Gorilla 7i (avant)

Certification IP68/IP69

Poids 187 grammes

Le Reno15 inclut une plus grosse batterie que le Reno14

Le Reno15 reprend de nombreux éléments de son prédécesseur, le Reno14. Il est un peu plus lourd et un peu plus épais. La raison ? Oppo a inclut une très grande batterie de 6500 mAh, ce qui devrait permettre au téléphone de passer la barre des deux jours d’autonomie continue. Autre changement : le Reno15 adopte le Snapdragon 7 Gen 4, laissant enfin le Dimensity 8350. Pour le reste, aucun changement notable. Voici les principaux éléments de la fiche technique :

Écran AMOLED 2K 120 Hz HDR10+ de 6,59 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

8 Go de RAM et 512 Go de stockage

Batterie 6500 mAh, compatible charge rapide 80 watts

Triple capteur photo 50+50+8 MP, zoom optique 3,5x

Capteur selfie 50 MP avec autofocus

Double haut-parleur, compatible aptX, LE Audio et LHDC

Compatible WIFi 6, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM, GPS, NFC, infrarouge et USB 2.0

Coque en verre Corning Gorilla 7i (avant)

Certification IP68/IP69

Poids 197 grammes

Les Reno15 F et Reno15 FS veulent être des champions de l'autonomie

Enfin, les Reno15 F et Reno15 FS sont pratiquement le même smartphone à quelques exceptions près. Outre la différence de stockage (512 Go pour la version FS), la principale différence est la batterie : celle du Reno15 F atteint 7000 mAh, tandis que celle du Reno15 FS ne monte qu’à 6500 mAh. En outre, le Reno15 F ne semble pas être compatible eSIM. Pour le reste, les Reno15 F et FS sont identiques et reprennent de nombreux éléments du Reno14 : le SoC, l’écran, la configuration photo et la connectique. Les Reno15 F et FS sont compatibles charge rapide 80 watts et non plus 45 watts seulement. Et le capteur selfie 32 MP du Reno14 F est remplacé par un capteur 50 MP. Voici leur fiche technique commune (avec les différences) :