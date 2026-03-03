Poco F7 : le smartphone gaming ultra-puissant est à prix cassé sur AliExpress

Si vous cherchez un smartphone ultra-performant pour jouer à moins de 300 euros, alors le Poco F7 est fait pour vous. Il est actuellement en promotion sur AliExpress grâce à une réduction de prix cumulée avec un code promo. On vous explique tout.

Il est très compliqué de trouver un smartphone gaming pas cher. C’est en faisant ce constat que la marque Poco a décidé de concevoir un modèle ultra-performant tout en restant à un tarif abordable. Ce smartphone qui fait rêver les gamers, c’est le Poco F7 5G, le tout dernier modèle de la gamme des Poco F.

Lancé il y a quelques mois à peine au prix de vente conseillé de 453 €, le Poco F7 est aujourd’hui affiché sur AliExpress pour 298,66 euros. Et si vous ajoutez le code promo SSPHA25 dans votre panier, vous obtenez 25 € de remise supplémentaire. Le prix final du Poco F7 est donc de seulement 273,66 euros. En plus, la livraison est gratuite et le smartphone est expédié directement depuis la France. Vous pourrez donc le recevoir d’ici 2 jours seulement si vous le commandez maintenant.

Durant le Choice Day, AliExpress propose une série de codes qui cassent les prix de nombreux produits. Voici tous les codes disponibles :

2 € de remise dès 15 € d'achat : SSPHA02

4 € de remise dès 29 € d'achat : SSPHA04

7 € de remise dès 49 € d'achat: SSPHA07

9 € de remise dès 69 € d'achat : SSPHA09

13 € de remise dès 99 € d'achat : SSPHA13

20 € de remise dès 159 € d'achat : SSPHA20

25 € de remise dès 209 € d'achat : SSPHA25

40 € de remise dès 329 € d'achat : SSPHA40

55 € de remise dès 459 € d'achat : SSPHA55

Poco F7 5G : le smartphone gaming pas cher ultime ?

Poco propose une série de smartphones dédiée au gaming tout en proposant un excellent rapport puissance-prix. Il s’agit des Poco F. Nous en sommes aujourd’hui à la septième génération avec le Poco F7. Équipé de la surpuissante puce Snapdragon 8s Gen 4 associé à 12 Go de RAM, ce smartphone pourra faire tourner sans aucun problème les jeux mobiles les plus gourmands.

En ce qui concerne l’écran, le Poco F7 dispose d’une grande dalle AMOLED de 6,83 pouces avec une belle définition 1,5 K (2272 x 1280 pixels) et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz pour un rendu net et fluide parfaitement adapté pour le gaming. En plus, le smartphone dispose d'une grosse batterie de 6500 mAh, compatible avec une charge rapide de 90W, pour être certain d’avoir une autonomie suffisante au quotidien, même avec un usage intensif.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste avec à l’arrière un module double capteur : un grand-angle de 50 MP + un ultra grand-angle 8 MP. Et à l’avant, vous trouvez un capteur selfie de 20 MP. Pour en savoir plus sur ce modèle, consultez notre test complet du Poco F7.