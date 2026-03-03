Samsung miserait sur ce capteur photo inédit pour le Galaxy S27 Ultra

Samsung préparerait déjà la prochaine génération de son smartphone haut de gamme. Plusieurs indices évoquent un changement important du côté de la photo. Le Galaxy S27 Ultra pourrait ainsi marquer une vraie rupture.

Les Galaxy S26 viennent tout juste d’être officialisés lors de la première conférence Unpacked de 2026. Samsung a présenté les S26, S26+ et S26 Ultra, avec plusieurs évolutions techniques et une hausse des prix notable. Le modèle Ultra démarre désormais à 1 469 euros. La marque met en avant des améliorations sur l’écran, la puce et l’intelligence artificielle. La partie photo évolue aussi, mais sans transformation radicale du capteur principal. Le constructeur conserve une architecture proche des générations précédentes.

Nous avons pu prendre en main les trois Galaxy S26 peu après leur annonce. Ceux-ci offrent une excellente finition et une prise en main confortable. Le S26 standard reste facile à utiliser d’une seule main malgré un écran légèrement agrandi. Le S26 Ultra conserve son grand format et son module photo imposant. Les performances sont solides, mais le matériel photo repose encore sur des bases déjà connues. Dans ce contexte, l’attention des observateurs se tourne déjà vers la génération suivante.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait intégrer un capteur photo 200 MP proche du pouce

Selon plusieurs leakers réputés sur le réseau social chinois Weibo, Samsung développerait un nouveau capteur photo haut de gamme. Le compte Ice Universe évoque un capteur dérivé appelé HP6. Un autre informateur bien connu, Digital Chat Station, parle de son côté d’un capteur inédit nommé HPA. Ce modèle atteindrait 200 mégapixels avec un format de 1/1,12 pouce, soit presque un capteur d’un pouce.

D’après ces informations, ce capteur pourrait être intégré au Galaxy S27 Ultra attendu en 2027. Il prendrait en charge la technologie LOFIC, conçue pour améliorer la gestion de la lumière et la plage dynamique. Ice Universe précise que la version finale pourrait mesurer 1/1,3 pouce, tout en conservant des performances proches du HPA.

Un capteur plus grand capte en général plus de lumière, ce qui peut aider en photo de nuit. Il peut aussi améliorer le flou d’arrière-plan naturel. Samsung n’a encore rien confirmé officiellement. Toutefois, après plusieurs générations reposant sur des bases similaires, un changement de capteur principal serait un signal fort pour la gamme Ultra.