Google corrige enfin ces défauts qui rendaient fou Gemini sur Google Home

Google veut rendre son assistant plus fiable à la maison. Plusieurs problèmes agaçaient les utilisateurs depuis son lancement. Une nouvelle mise à jour vient enfin corriger le tir.

Depuis fin 2025, Google remplace progressivement Google Assistant par Gemini dans son écosystème domestique. L’idée est d’offrir des échanges plus naturels et une meilleure compréhension des demandes vocales. L’IA a d’abord été testée aux États-Unis avant de s’étendre à d’autres régions. Le support du français est attendu courant 2026. Sur le papier, Gemini devait simplifier le contrôle des lumières, prises et enceintes connectées.

Dans les faits, le déploiement a été plus compliqué. De nombreux utilisateurs ont signalé des lumières affichées comme hors ligne dans l’application, alors qu’elles fonctionnaient normalement. Certains ont aussi constaté que l’enceinte refusait d’exécuter des commandes simples. Demander un bruit blanc ou éteindre une pièce nécessitait parfois plusieurs tentatives. Même après redémarrage des appareils ou suppression des accessoires, les bugs persistaient. Google avait reconnu certains problèmes et promis des améliorations rapides.

We’re also getting much smarter with context. Got a device uniquely named “Table Glow”? Gemini now automatically knows it’s a light based on manufacturer data, meaning it will correctly respond to "turn on the lights" even without the word "light" in its name. — Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) March 2, 2026

Google améliore Gemini sur Google Home et corrige les commandes de lumières, rappels et automatisations

Google déploie désormais une mise à jour importante pour Gemini sur Google Home. L’assistant gère mieux les appareils connectés et cible plus précisément les bonnes pièces. Lorsqu’un utilisateur possède plusieurs logements, la commande pour éteindre toutes les lumières se limite au domicile actif. Les appareils sans pièce assignée ne sont plus regroupés par erreur. Les équipements portant un nom inhabituel sont aussi mieux catégorisés grâce aux données du fabricant.

La fiabilité des rappels, alarmes, minuteurs et listes a été renforcée. Gemini utilise maintenant l’adresse enregistrée dans l’application pour fournir une météo ou des actualités locales cohérentes. Google indique aussi avoir réduit les coupures lorsque l’utilisateur parle, afin de rendre les échanges plus fluides. Les automatisations vocales personnalisées se déclenchent de manière plus stable. Les abonnés à la formule Google Home Premium Advanced peuvent désormais effectuer une recherche en direct dans les flux de leurs caméras, et non plus seulement dans les enregistrements passés. Enfin, la mise à jour logicielle de mars 2026 améliore la stabilité et les performances du Nest Wifi Pro. Avec ces correctifs, la firme tente de rendre Gemini plus fiable au quotidien.