Windows 11 : le bug qui empêche de se connecter en Ethernet n’est toujours pas réglé, voici comment le corriger soi-même

Alors que le problème semblait avoir été résolu il y a bien longtemps, des utilisateurs continuent de rencontrer des soucis de connexion en Ethernet après être passés sur Windows 11. Si tel est votre cas, il existe une solution toute simple pour corriger ce bug.

Il y a quelques jours, nous annoncions une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de Windows 11 à cheval sur la qualité de leur connexion Internet : l'intégration d'un speed test directement dans la barre des tâches. L'ironie du sort veut que le système d'exploitation se traîne un bug justement lié à la connexion Internet depuis des mois. En effet, plusieurs utilisateurs témoignent ne plus pouvoir se connecter en mode filaire après une mise à jour.

Le bug semble être apparu avec la version 23H2 du système d'exploitation. Après installation, les utilisateurs font face à un problème avec l'authentification IEEE 802.1x, qui gère la connectivité Ethernet du PC. Autrement dit, même si le port et le câble fonctionnent parfaitement, il est impossible d'avoir accès à Internet autrement qu'en WiFi. Un comble D'autant que d'autres témoignages évoquaient un problème similaire lors du passage à Windows 11 24H2… et maintenant avec la version 25H2.

Comment résoudre le bug de Windows 11 qui empêche de se connecter en Ethernet

En effet, un membre de Reddit a publié un message sur r/sysadmin rapportant une situation similaire aux précédents témoignages. Pourtant, tout le monde semblait se mettre d'accord pour dire que le problème avait été résolu avec les Patch Tuesday de novembre et décembre 2024, comme le rapportent nos confrères de Neowin. Visiblement, cela n'a pas été le cas. Fort heureusement, il existe une solution relativement simple à mettre en place si vous y êtes encore confronté aujourd'hui.

Pour résoudre ce problème, il suffit d'entrer une petit invite de commande dans le Terminal. Voici comment vous y prendre :

Ouvrez le Terminal Entrez la commande gpupdate Appuyez sur Entrée

C'est tout ! Une fois chose faite, Windows 11 va automatiquement mettre à jour les stratégies de groupe gérant l'authentification IEEE 802.1x, corrigeant de ce fait le bug qui empêche de se connecter en filaire.