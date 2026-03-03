ChatGPT est en chute libre, voici pourquoi tout le monde se tourne vers la concurrence

Ce week-end, ChatGPT a enregistré près de 300% de désinstallations supplémentaires de son application par rapport à la normale. À l'inverse, son rival Claude voit sa popularité exploser depuis quelques jours. On vous explique ce qu'il se passe.

ChatGPT tuto powerpoint
Crédits : Adobe Stock

Rien ne va plus chez OpenAI. L'arrivée de la publicité avait déjà fait des remous auprès des utilisateurs, qui ont alors commencé à chercher (et trouver) des alternatives. Mais ce n'est rien comparé à ce qui est en train de se passer depuis quelques jours. D'après un rapport de Sensor Tower, cité par nos confrères de TechCrunch, les utilisateurs ont massivement désinstallé ChatGPT de leur smartphone le 28 février dernier.

Alors que le taux habituel se situe généralement aux alentours de 9 %, les désinstallations ont grimpé jusqu'à 295 % aux États-Unis ce jour-là. Depuis, le nombre de téléchargements continue de chuter. Ce même jour, OpenAI enregistrait 13 % de téléchargements en moins, puis d'encore 5 % le lendemain. Ça ne s'arrête pas là : visiblement très mécontents, les utilisateurs ont également review bombé l'application sur les différents stores, faisant monter de 775% le nombre de notes à 1 étoile.

Sur le même sujet — ChatGPT va proposer une offre à 100 dollars par mois, pour ceux qui sont limités par la version Plus

Pourquoi ChatGPT voit sa cote de popularité descendre en flèche

Ce n'est pas que les utilisateurs se lassent de l'intelligence artificielle. Bien au contraire, puisque l'on observe simultanément une hausse des téléchargements de Claude, le rival direct de ChatGPT. Toujours le 28 février, l'application affichait 58% de téléchargements supplémentaires par rapport à la veille. D'ailleurs, le nombre de téléchargements ne cesse d'augmenter depuis plusieurs jours, jusqu'à devenir l'application numéro 1 de l'App Store ce samedi.

Alors que se passe-t-il ? Vous n'êtes probablement pas passé à côté, le mouvement QuitGPT qui appelle au boycott de ChatGPT et d'OpenAI a sérieusement pris de l'ampleur ces derniers jours. En cause, un accord passé avec le Pentagone et le gouvernement américain, autorisant ce dernier à utiliser l'IA pour surveiller la population et construire des armes à l'aide de ChatGPT. Contrat qu'avait refusé Anthropic pour Claude quelques semaines auparavant, déclenchant au passage la colère de Donald Trump. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins d'armement et de surveillance, vous savez ce qu'il vous reste à faire.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La ROG Xbox Ally X gagne une fonctionnalité de l’app PC qui va vous faire revivre vos meilleurs moments de gaming

C’est au tour de la “Xbox portable” de proposer aux joueurs une fonctionnalité jusqu’ici en test sur l’application PC. Celle-ci peut détecter et en enregistrer automatiquement les plus beaux moments…

Cette fonction exclusive aux Pixel devient une application, mais il y a un mais

Google transforme une fonctionnalité très pratique des Google Pixel en application à part entière. L’occasion de s’en servir sur d’autres smartphones Android ? Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous…

Google corrige enfin ces défauts qui rendaient fou Gemini sur Google Home

Google veut rendre son assistant plus fiable à la maison. Plusieurs problèmes agaçaient les utilisateurs depuis son lancement. Une nouvelle mise à jour vient enfin corriger le tir. Depuis fin…

DJI Mini 5 Pro : plus de 190€ de réduction sur l’un des meilleurs drones actuels, c’est une affaire !

Dans le secteur des drones grand public, DJI est de très loin la marque incontournable. Sorti il y a quelques mois, le DJI Mini 5 Pro est un modèle compact…

La Xiaomi Watch 5 sort aujourd’hui, une montre connectée endurante qui donne accès à Gemini depuis le poignet

Xiaomi lance la Watch 5, sa nouvelle montre connectée haut de gamme. Les nouveautés ne sont pas légion sur ce modèle, mais la marque améliore sa formule par petites touches. …

La 6G se prépare plus vite que prévu avec une alliance historique

La 6G se rapproche à grands pas. Les principaux acteurs mondiaux des télécoms veulent accélérer son arrivée. Une nouvelle alliance pourrait changer le calendrier prévu de son lancement. Alors que…

DJI Osmo Pocket 3 : la mini caméra parfaite pour le vlogging est à moins de 300 €, vite !

DJI s’est imposée comme la meilleure marque de produits pour filmer sans se ruiner. Drone, caméra d’action, stabilisateur à main, le géant chinois excelle dans tous les domaines. En ce…

Motorola lance les Edge 70 Fusion et Edge 70 Fusion Power, deux téléphones séduisants, mais plombés par la crise

À l’occasion du Mobile World Congress, Motorola lance un nouveau smartphone à la fois premium et abordable. Il s’appelle Edge 70 Fusion. Il se décline en deux versions, une classique…

Un iPad pliable géant ? Apple n’aurait pas abandonné l’idée

Apple viserait le lancement d’un grand iPad pliable pour 2029. Le fabricant a rencontré des difficultés de conception pour ce produit, mais le développement ne serait pas abandonné. Il est…

Le MacBook Pro avec écran tactile n’est pas un hybride d’iPad, voici comment il va fonctionner

Un MacBook Pro avec écran tactile devrait sortir en 2026. Mais Apple ne voit pas ce produit comme un remplaçant ou un hybride de l’iPad Pro. Il y a quelques…

PC