ChatGPT est en chute libre, voici pourquoi tout le monde se tourne vers la concurrence

Ce week-end, ChatGPT a enregistré près de 300% de désinstallations supplémentaires de son application par rapport à la normale. À l'inverse, son rival Claude voit sa popularité exploser depuis quelques jours. On vous explique ce qu'il se passe.

Rien ne va plus chez OpenAI. L'arrivée de la publicité avait déjà fait des remous auprès des utilisateurs, qui ont alors commencé à chercher (et trouver) des alternatives. Mais ce n'est rien comparé à ce qui est en train de se passer depuis quelques jours. D'après un rapport de Sensor Tower, cité par nos confrères de TechCrunch, les utilisateurs ont massivement désinstallé ChatGPT de leur smartphone le 28 février dernier.

Alors que le taux habituel se situe généralement aux alentours de 9 %, les désinstallations ont grimpé jusqu'à 295 % aux États-Unis ce jour-là. Depuis, le nombre de téléchargements continue de chuter. Ce même jour, OpenAI enregistrait 13 % de téléchargements en moins, puis d'encore 5 % le lendemain. Ça ne s'arrête pas là : visiblement très mécontents, les utilisateurs ont également review bombé l'application sur les différents stores, faisant monter de 775% le nombre de notes à 1 étoile.

Pourquoi ChatGPT voit sa cote de popularité descendre en flèche

Ce n'est pas que les utilisateurs se lassent de l'intelligence artificielle. Bien au contraire, puisque l'on observe simultanément une hausse des téléchargements de Claude, le rival direct de ChatGPT. Toujours le 28 février, l'application affichait 58% de téléchargements supplémentaires par rapport à la veille. D'ailleurs, le nombre de téléchargements ne cesse d'augmenter depuis plusieurs jours, jusqu'à devenir l'application numéro 1 de l'App Store ce samedi.

Alors que se passe-t-il ? Vous n'êtes probablement pas passé à côté, le mouvement QuitGPT qui appelle au boycott de ChatGPT et d'OpenAI a sérieusement pris de l'ampleur ces derniers jours. En cause, un accord passé avec le Pentagone et le gouvernement américain, autorisant ce dernier à utiliser l'IA pour surveiller la population et construire des armes à l'aide de ChatGPT. Contrat qu'avait refusé Anthropic pour Claude quelques semaines auparavant, déclenchant au passage la colère de Donald Trump. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins d'armement et de surveillance, vous savez ce qu'il vous reste à faire.