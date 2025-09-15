Le Find X9 Pro d’OPPO s’invite sur le terrain de Samsung avec son capteur photo géant

La bataille des capteurs photo continue chez les fabricants de smartphones Android. Après Samsung et Vivo, c’est au tour d’OPPO de préparer sa riposte. Son prochain modèle, le Find X9 Pro, veut franchir un nouveau cap en matière d’innovation photographique.

La photographie est devenue un argument central dans la course aux smartphones. Chaque nouvelle génération cherche à dépasser la précédente par des capteurs plus grands, une meilleure sensibilité à la lumière ou un zoom toujours plus puissant. La course aux chiffres alimente aussi la concurrence, avec une nouvelle référence : le capteur de 200 mégapixels.

Samsung a déjà adopté ce capteur sur plusieurs modèles, dont le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy Z Fold 7. Vivo a suivi en l’intégrant dans le zoom de son X200 Pro. OPPO confirme désormais qu’il rejoindra ce club avec son futur Find X9 Pro. L’information a été publiée sur le réseau social chinois Weibo par Zhou Yibao, responsable produit de la gamme Find.

Le Find X9 Pro mise sur un 200 MP pour remplacer deux téléobjectifs

Contrairement à Samsung, qui utilise le 200 MP pour son capteur principal, OPPO l’exploitera pour la partie téléphoto. Le Find X8 Pro de l’an dernier comptait deux capteurs périscopiques, l’un offrant un zoom optique 3x et l’autre 6x. Avec le Find X9 Pro, la marque veut simplifier la formule : un seul capteur de 200 MP, capable de croper l’image tout en conservant un haut niveau de détail. Des exemples partagés par OPPO montrent un zoom à 70 mm, preuve de cette nouvelle approche.

Le reste de la fiche technique ne sera pas en reste. Le smartphone embarquera le capteur principal Sony LYT-828 de 50 MP, épaulé par les optiques Danxia True Color pour une cohérence des couleurs entre les objectifs. OPPO poursuivra aussi son partenariat avec Hasselblad, tout en proposant sa propre solution logicielle baptisée LUMO.

La marque avait déjà annoncé la semaine dernière un kit photo inédit conçu avec Hasselblad pour accompagner la série Find X9. Côté rumeurs, la batterie atteindrait 7 550 mAh et le processeur serait le MediaTek Dimensity 9500. Le lancement mondial de ce smartphone est attendu le 28 octobre, avec une présentation anticipée en Chine.