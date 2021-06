OnePlus se rapproche d’Oppo, la marque emblématique va-t-elle disparaître ?

Pete Lau, le patron de OnePlus, a publié un message sur le forum de la marque. Il explique que ses équipes vont de plus en plus travailler avec Oppo pour concevoir ses smartphones. Un rapprochement très logique. En effet, après le départ du fondateur de la marque, Carl Pei, Pete Lau, gère également la stratégie d’Oppo. Reste à savoir si l’esprit OnePlus survivra.

OnePlus est une marque imaginée au départ par Carl Pei. Il a fondé l’entreprise avec Pete Lau qui était alors vice-président d’Oppo. L’histoire ne dit pas comment Carl Pei et Pete Lau ont été mis en contact. Mais ce dernier s’est largement appuyé sur Oppo pour développer l’équipe de développement des produits. Le OnePlus One a connu le succès que nous lui connaissons. Ainsi que tous ses successeurs directs, même si certains ont reçu plus d’engouement que d’autres.

Si OnePlus a toujours défendu son indépendance vis-à-vis d’Oppo, les liens paraissaient de plus en plus évidents ces dernières années. Fiches techniques très proches. Technologies partagées. Positionnement similaire, avec une gamme qui s’est fortement élargie sur l’entrée et le milieu de gamme chez OnePlus en 2020 (avec la gamme Nord, dont le Nord CE 5G testé récemment dans nos colonnes). Et quand Oppo co-développe un capteur photo exclusif avec Sony, il se retrouve quelques mois plus tard chez OnePlus.

OnePlus devient officiellement une marque d'Oppo

Ce qui paraissait évident a aujourd’hui été confirmé : Oppo et OnePlus ne sont pas que des partenaires proches. Pete Lau a publié un message sur le forum de OnePlus qui explique les liens entre les deux sociétés. Il explique être en chargede la stratégie de développement du catalogue d’Oppo depuis 2020. Rappelons que, parallèlement, Carl Pei partait de OnePlus (pour fonder une nouvelle appelée Nothing). Certaines équipes de OnePlus ont alors rejoint celles d’Oppo. Le but : mutualiser certaines ressources et mieux négocier avec les fournisseurs.

Aujourd’hui, Pete Lau annonce que l’intégration de OnePlus dans Oppo va se renforcer. Davantage de personnes chez OnePlus rejoindront Oppo. Il semble même presque évident que OnePlus finira par être totalement réintégré à Oppo, la société n’existant peut-être plus au final. Le patron assure cependant que la marque continuera d’opérer indépendamment, avec ses propres produits, ses propres offres et son propre planning. Mais il y aura certainement des conséquences. Reste à savoir lesquelles.