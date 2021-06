OnePlus : un mémo interne donne de nouveaux détails sur la fusion avec Oppo

OnePlus va se fondre dans Oppo, mais comment cela va-t-il se passer en pratique ? Un mémo interne lève un certain nombre d'ambiguïtés. Fondamentalement, OnePlus va disparaître en tant qu'entité réellement indépendante pour ne devenir qu'une simple marque de Oppo. Pete Lau, actuel PDG de OnePlus, devient chef produit de Oppo, ce qui le rend responsable de la stratégie produit des deux marques.

Le leaker Evan Blass (@Evleaks sur Twitter) a mis la main sur un mémo interne qui donne une meilleure idée du fonctionnement de la fusion entre OnePlus et Oppo. La semaine dernière Pete Lau, le PDG de OnePlus, révélait sur les forums de la marque que OnePlus “va davantage être intégré dans Oppo”.

On pouvait lire dans le post initial de Pete Lau : “avec la fusion des deux firmes nous auront plus de ressources sous la main pour créer des produits encore meilleurs. Cela va également nous permettre d'être plus efficients dans nos opérations”.

OnePlus et Oppo ne feront plus qu'un, Pete Lau devient chef produit des deux marques

Il faut dire que les deux marques, propriétés du fonds d'investissement BBK, partageaient déjà leur recherche et développement. Au point que les smartphones OnePlus ressemblaient déjà beaucoup à des smartphones Oppo. Les détails de ce rapprochement étaient assez flous. Mais le mémo repris par @Evleaks lève quelques ambiguïtés.

Le leaker explique que ce mémo était destiné au service presse de la marque. On peut notamment lire : “avec l'intégration, OnePlus devient une marque au sein d'Oppo, mais nous continuerons de fonctionner comme une entité indépendante”. Jusqu'alors OnePlus se présentait comme une simple startup propriété du groupe BBK.

De ce que l'on comprend, la startup proprement dite disparaît. On apprend également un peu plus loin que le fait que Pete Lau devient chef produit de Oppo signifie qu'il sera de facto responsable des stratégies produit d'Oppo comme de celles de OnePlus.

Ce qui pourrait, on imagine, donner aux smartphones Oppo un peu d'ADN de OnePlus. Reste que cette fusion entre deux marques déjà très proches a tout l'air d'un changement essentiellement opérationnel. Les clients de OnePlus comme ceux d'Oppo ne devraient pas constater immédiatement de grande différence.

Lire également : OnePlus garde Oxygen OS malgré la fusion avec Oppo, c’est confirmé

D'ailleurs, OnePlus a déjà confirmé que les smartphones de la marque conserveraient leur surcouche Android OxygenOS.