OnePlus garde Oxygen OS malgré la fusion avec Oppo, c’est confirmé

Malgré la fusion avec Oppo, l’interface de OnePlus, Oxygen OS, ne sera pas remplacé par ColorOS. Pete Lau, le patron de la marque confirme qu’elle sera maintenue et qu’elle continuera de recevoir des mises à jour. Il assure aussi que tous les futurs smartphones profiteront de l’interface. Mais il paraît évident que des développements communs auront lieu.

C’est l’une des informations importantes de la semaine dans le monde des smartphones : OnePlus et Oppo vont mutualiser leurs équipes. Cela fait déjà plusieurs mois que c’est le cas. Mais l’intégration va être renforcée, annonce faite officiellement par Pete Lau, le patron de la marque qui est parallèlement devenu, en 2020, le directeur de la stratégie produit chez Oppo. Un message a été posté sur le forum officiel de OnePlus pour expliquer aux fans pourquoi cette intégration avec Oppo est une bonne nouvelle.

L’un des atouts mis en avant par Pete Lau sera la capacité d’Oppo et OnePlus à assurer des mises à jour régulière et rapide des terminaux. Une remarque qui a suscité de nombreuses questions chez les fans. L’une d’elles concerne la survie d’Oxygen OS, l’interface développée par OnePlus. Sera-t-elle maintenue ou sera-t-elle supprimée en faveur de ColorOS ? Nos confrères du site indien MySmartPrice ont contacté OnePlus. Et c’est Pete Lau qui a pris la parole pour rassurer les fans.

Oxygen OS survivra à l'intégration de OnePlus avec Oppo

Le patron de OnePlus confirme qu’Oxygen OS sera maintenu. Non seulement tous les modèles fonctionnant actuellement avec cette interface recevront des mises à jour, mais les smartphones en cours de développement continueront d’utiliser Oxygen OS. Pete Lau ne prévoit donc pas de remplacer Oxygen OS par ColorOS, l’interface d’Oppo. Du moins, par pour l'instant. Et pas entièrement.

Car, il y aura bien évidemment des mutualisations logicielles. Nous commençons d’ailleurs de le constater : l’application HeyMelody sert aussi bien à jumeler un téléphone avec des écouteurs Oppo (Enco X, Enco Free, etc.) ou des écouteurs OnePlus (Buds, Buds Z), sans distinction. Dans le même esprit, il serait logique, par exemple, que les applications HeyTap Health et OnePlus Health, qui gèrent séparément les montres et bracelets connectés des deux marques, fusionnent un jour.

À titre de comparaison, Realme et Oppo partagent aussi de nombreuses technologies. Realme UI est une version légèrement modifiée de ColorOS, comme nous l’avons remarqué avec les tests des Realme 8, Realme 8 Pro et Realme GT. Si cela fonctionne pour Realme, pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas avec OnePlus ? Poursuivons le débat et donnez-nous votre avis dans les commentaires.

