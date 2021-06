Le OnePlus Nord avait signé le retour de la marque sur le marché de l’entrée de gamme en 2020. Cette année, le smartphone a le droit à une nouvelle version, nommée OnePlus Nord CE 5G. Elle cherche à s’imposer dans le domaine ultra-concurrentiel des terminaux à moins de 400 euros grâce à sa compatibilité 5G ainsi que son écran AMOLED. Bonne pioche ?

Ces dernières années, OnePlus a de plus en plus misé sur les smartphones premium. Toutefois, le constructeur est revenu à ses premières amours en 2020 avec le Nord, terminal à la fiche technique attrayante à moins de 500 euros. Alors que la série 9 a été dévoilée en début d’année, OnePlus refait un passage sur le segment du milieu de gamme avec un nouveau mobile estampillé Nord : le Nord CE 5G.

Le Nord CE (pour Core Edition) se veut encore plus abordable que le tout premier modèle, mais plus haut de gamme que le N10. Il ne s’agit donc pas d’un successeur au Nord, qui lui pourrait arriver bientôt, mais bien d’une nouvelle version qui vient compléter une gamme déjà installée. Il est vendu entre 300 et 400 euros, segment de prix encore non occupé par le constructeur.

Reste maintenant à savoir comment ce Nord CE 5G arrive à se démarquer de la concurrence. Plus encore, est-il simplement un bon téléphone ? C’est ce que nous allons déterminer dans ce test.

Notre test complet du OnePlus Nord CE 5G en vidéo

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord CE 5G est vendu depuis le 14 juin 2021 sur le site officiel de la marque ainsi que dans les boutiques Orange.

Il est commercialisé en trois versions. La première dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire et est affichée à 299 euros. La deuxième est équipée de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire et est vendue 349 euros. La dernière, la version « ultime » avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire, est pour sa part à 399 euros. Le smartphone est disponible en deux couleurs : noir et bleu turquoise.

Une fiche technique engageante pour le prix

Le OnePlus Nord CE 5G n’est pas un foudre de guerre, loin de là, mais il apporte une fiche technique attrayante pour un terminal de sa gamme. On note la présence d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est appréciable, ainsi qu’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, modeste, mais qui a la particularité d’être compatible 5G. Il faut aussi signaler qu’un capteur d’empreintes s'est fait une place sous la dalle, chose rare sur ce tarif.

OnePlus Nord CE 5G Ecran 6,43"

AMOLED

90 Hz

2400 x 1080 pixels



Chipset Snapdragon 750G OS Android 11 + OxygenOS 11 RAM 6/8/ 2 Go Stockage 128/256 Go microSD oui Capteur principal 64MP

8 MP

2 MP Capteur selfie 32 MP Batterie 4500 mAh

Recharge 30W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Non

Pour la photo, OnePlus n’a pas travaillé avec Hasselblad comme pour la série 9 (cette collaboration se limite aux modèles haut de gamme), mais propose tout de même trois capteurs, dont un principal de 64 mégapixels. Enfin, la batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 30 Watts promet beaucoup. Reste à voir comment le terminal se débrouille dans la vie de tous les jours.

Sur le papier, le smartphone semble donc moins bon que le Redmi Note 10 Pro, doté d’un écran 120 Hz et d’un module photo extrêmement performant alors qu’il est vendu à 299 euros. Toutefois, OnePlus mise sur deux atouts en particulier pour convaincre : la présence de la 5G ainsi que son savoir-faire en termes de design et de surcouche logicielle.

Un design réussi qui n'évolue que peu

OnePlus n’a absolument pas changé sa formule pour le OnePlus Nord CE 5G, qui ressemble à s’y méprendre au OnePlus Nord classique. Première chose que nous constatons : le Nord CE est très agréable en main. De 170 grammes seulement, il dispose d’une masse extrêmement bien équilibrée. S’ajoute à cela une finesse de 7,9 mm qui contribue à ce confort. Dans la vie de tous les jours, c'est donc un vrai plaisir de le manipuler. Le fabricant a toujours su y faire à ce niveau, et ce produit ne fait pas exception à la règle.

Nous l’avons dit, le Nord CE est disponible en deux couleurs : noir et bleu turquoise. Cette dernière version, que nous testons aujourd’hui, propose une coque en plastique imitation métal avec une finition mate. En plus de ne pas être sujette à de vilaines traces de doigts, elle offre de beaux reflets sur ses tranches légèrement inclinées. À la lumière, le bleu turquoise se mue en violet. Très joli.

Pour le reste, nous sommes dans du classique de chez classique. Le module photo qui se compose de trois capteurs verticaux trône toujours en haut à gauche tandis que le logo de la marque apparait au milieu du capot. C'est bien un clone du Nord. Le module ressort de quelques centimètres, ce qui ne rend pas le smartphone stable lorsqu’il est posé sur le dos. Un défaut que nous voyons souvent et qui n’est pas vraiment handicapant au quotidien. Une coque en plastique mou est fournie dans le boîtier si vous souhaitez protéger votre bien. D'autres coques adaptées sont aussi disponibles sur le site du constructeur, mais sont payantes.

Les tranches, quant à elles, sont également en plastique. Nous retrouvons le placement des boutons propres à OnePlus, c’est-à-dire le bouton d’allumage à droite de l’écran ainsi que ceux dédiés au volume à gauche. Contrairement aux autres terminaux de la marque, le Nord CE n’a pas le petit bouton coulissant qui permet de passer rapidement en vibreur ou en silencieux. Cette absence nous a été justifiée par la finesse du téléphone (même si entre nous, il y avait largement la place de le mettre). Elle est surtout bien gênante. Oxygen OS, la surcouche du constructeur, ne semble pas avoir été pensée pour les cas où cette molette n'existe pas. Ainsi, pour mettre le smartphone en silencieux ou en vibreur, il faut aller trafiquer le mélangeur de volume après avoir appuyé sur une des touches pour augmenter ou baisser le son. Une manipulation rapide quand on y est habitué, mais fastidieuse.

On pourrait reprocher aussi des boutons de volume trop sensibles. En saisissant son Nord CE à pleines mains, il n’est pas rare d’appuyer dessus, ainsi que sur celui dédié à l'alimentation, ce qui lui fait prendre un screenshot non désiré. Pénible, surtout que ça n'arrive pas sur les autres modèles de la marque. On remarque le port USB Type-C sur la tranche inférieure du mobile, mais aussi un port Jack, toujours bienvenu sur un produit de cette gamme.

Enfin, la dalle de l’écran est plate, tout comme sur le premier Nord. Si le ratio écran/façade se montre élevé, à plus de 90%, on note tout de même des bords noirs assez épais et disgracieux. L’APN frontal, unique contrairement au Nord, est lui matérialisé sous la forme d’un poinçon en haut à gauche. Le capteur d’empreintes est lui directement inclus sous la dalle. Comme sur le OnePlus 9, il est placé très bas, ce qui peut dérouter les premiers jours d’utilisation. En dehors de ça, il fonctionne à la perfection et peut se coupler avec la reconnaissance faciale d’Android.

En définitive, le Nord CE ne se démarque pas vraiment des précédents produits de la gamme. OnePlus offre toujours un visuel soigné, ici renforcé par une coque turquoise du plus bel effet et une excellente prise en main. Cependant, on regrette quelques petites choses bien pénibles, comme l’absence de bouton coulissant ou cette fâcheuse tendance à prendre des screenshots à chaque manipulation.

Un écran AMOLED bien calibré

Le OnePlus Nord CE embarque la même dalle que le Nord classique. Nous avons ici un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels (ratio 20 :9) ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Si nous sommes privés de 120 Hz, il faut tout de même signaler qu’un taux de 90Hz se montre toujours agréable à l’œil et apporte une certaine fluidité, donc un plus grand confort. Dans les menus, OnePlus propose bien entendu de faire baisser le taux de rafraîchissement à 60 Hz, mais aussi deux profils de couleurs prédéfinis (Vif et Naturel) et un mode personnalisable.

Nous avons bien entendu passé l’écran sous la lentille de notre sonde et il s’avère que OnePlus a bien travaillé. AMOLED oblige, nous avons un contraste infini. Les noirs sont donc profonds et les blancs éclatants. En mode Vif, les couleurs sont logiquement saturées pour flatter la rétine. Le delta E moyen est ici de 3,8 (en dessous de 3, les couleurs affichées sont très fidèles à celles d’origine) et la température un peu élevée, à 7030 K, soit bien au-dessus des 6500K de la norme vidéo. L’écran tire donc vers le bleu sur un affichage blanc. Enfin, on notera une luminosité maximale à 490 cd/m², ce qui est un peu juste sur smartphone. Il sera donc difficilement lisible par jour de grand soleil.

Le mode naturel paraît plus terne en comparaison, ce qui est normal. Il est aussi plus juste. La température est ici à 6700K tandis que le Delta E est à 1,5, ce qui est excellent. C’est bien ce mode qu’il faut choisir pour admirer ses photos ou tout simplement avoir une image naturelle. Pour sa part, la luminosité est similaire. Bref, nous avons là un écran bien calibré qui tient ses promesses. Tout n’est pas parfait, on aurait aimé une luminosité plus élevée, mais pour un terminal entre 300 et 400 euros, c’est excellent.

Pour la partie audio, en revanche… ce n’est pas vraiment ça. Le Nord CE ne dispose que d’un haut-parleur situé sur sa tranche inférieure. S’il est plutôt bien placé (vers l’angle), il faudra tout de même faire attention à ne pas l’obstruer avec la main sous peine de boucher complètement la sortie du son. Le son, justement, est digne d’une radio FM des années 80. Certes, la puissance est exemplaire, mais la distorsion se fait sentir lorsque le volume est à plus de 70%. Les timbres de voix sont difficilement reconnaissables et l’écoute de musique… à vos risques et périls. Il faut ajouter à cela un smartphone qui vibre entre les doigts à haut volume, ce qui est désagréable. Un ratage.

Des performances correctes

Le OnePlus Nord CE 5G est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G. Le smartphone propose aussi plusieurs configurations, nous l’avons dit, avec 6, 8 ou 12 Go de RAM. Une fiche technique modeste qui a toutefois le mérite d’être compatible avec le réseau 5G, ce qui lui donne un avantage face au Redmi Note 10 Pro, le meilleur smartphone sur ce segment de prix, qui lui en est dépourvu.

Dans l’ensemble, le SoC de Qualcomm offre des performances attendues. Nous sommes ici face à un milieu de gamme qui ne fait pas d’étincelles, mais qui se montre tout de même assez correct pour proposer une expérience fluide. Lors de notre semaine de test, nous n'avons rencontré aucun ralentissement ni aucun crash. Toutes les applications fonctionnent correctement et nous n'avons pas eu de souci particulier à signaler. Le SoC remplit parfaitement son contrat pour une utilisation dite “classique” d'un smartphone. Toutefois, ce n’est pas certain que ce soit le cas dans un ou deux ans.

Niveau graphique, le SoC est servi par un GPU Adreno 619 qui permet de jouer aux gros jeux du moment, mais en acceptant de faire des concessions. Par exemple, Genshin Impact, le titre le plus gourmand du PlayStore, tourne correctement à 30 images par secondes avec les graphismes réglés en « faible ». En « moyen », on commence à sentir des baisses de framerate lors des combats et une chauffe bien présente (mais bien répartie). Bref, pas vraiment un téléphone pour gamer.

Oxygen OS, une surcouche toujours au top

Le OnePlus Nord CE 5G est équipé d’Android 11 avec la surcouche maison Oxygen OS 11. Si vous nous lisez régulièrement, vous savez que nous pensons qu’il s’agit de la meilleure surcouche constructeur du marché sur Android. Nous retrouvons sur le Nord CE toutes les qualités d’Oxygen OS.

Elle est toujours ultra-personnalisable et permet de modifier la disposition, les thèmes, l'animation du capteur d'empreintes voire la couleur principale des menus à l’envie. Là-dessus, nous n’avons rien à lui reprocher. De plus elle se montre facilement utilisable à une main, les principales actions étant placées automatiquement en bas à droite de l’écran dans les applications propriétaires.

L'AMOLED permet aussi la présence d'un mode always-on-display, toujours aussi appréciable. Là encore, OnePlus laisse la possibilité à l'utilisateur de choisir entre plusieurs modes, (canva, heure, résumé de la journée).

Signalons enfin que OnePlus écoute énormément sa communauté. Ainsi, on peut être certain que si un problème ou un souci de navigation est remonté par les utilisateurs, il sera corrigé dans la prochaine version. Bref, une excellente surcouche. Plus encore, c’est un véritable atout pour ce Nord CE, un point fort qui le démarque de la concurrence.

Une partie photo en retrait

Avec sa série 9, OnePlus a annoncé son nouveau partenariat avec le géant de l’optique Hasselblad. Cette collaboration n’a toutefois pas cours sur le Nord CE, puisqu’elle est réservée qu’aux haut de gamme, c'est-à-dire le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Nous avons donc une partie photo « classique ». OnePlus n’a jamais brillé sur ce segment, et ce n’est pas avec le Nord CE que ça va changer. Le module comprend trois capteurs : un principal de 64 mégapixels (ce qui est plus que le Nord classique), un capteur ultra-grand-angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels.

Dans l’ensemble, les clichés ne sont pas catastrophiques, mais ils manquent de précision, surtout dans les contrastes. Les photos lumineuses ne paraissent pas naturelles et certaines dans un environnement peu éclairé (ici dans l’église, normalement très sombre) voient leur luminosité artificiellement ajustée.

Le capteur ultra grand-angle fait lui acte de présence, les clichés obtenus n’étant pas vraiment bons. Le terminal dispose d’un zoom numérique X10, qui donne des résultats inexploitables (ce qui n'est pas une surprise).

Le mode nuit est lui plutôt efficace, même si encore une fois, on sent une luminosité artificielle qui vient un peu à la rescousse du résultat final.

En macro, le OnePlus Nord CE se débrouille étonnamment bien, avec des clichés corrects ainsi qu’une mise au point très réactive. Il n’est pas difficile de prendre des sujets mouvants, comme des enfants ou des animaux.

En définitive, OnePlus ne prétend pas livrer un photophone avec ce Nord CE. Nous avons un module tout juste moyen qui satisfera les utilisateurs les moins exigeants. Cela suffira pour mettre ses photos de repas ou de voyage sur Instagram.

Concernant la partie vidéo, le Nord CE 5G peut filmer jusqu’en 4K et 30 images par seconde. Il est aussi possible de se caler en 1080p à 60 images par seconde. C’est bien, mais classique.

Une bonne autonomie, mais un chargement rapide pas si rapide

Le OnePlus Nord CE est équipé d’une batterie de 4500 mAh, ce qui sur le papier est correct pour la configuration et ce type d’écran. On peut aussi compter sur un Oxygen OS toujours bien optimisé. Dans les faits, nous avons en moyenne tenu un jour et demi avec une charge (écran réglé à 90 Hz, mode always-on-display activé), et ce en utilisation dite « normale », c’est-à-dire un peu de jeu, un peu de réseaux sociaux, des photos, des appels, etc. Nous sommes donc dans la moyenne actuelle du marché. En calant l’écran à 60 Hz, il nous a été possible de tenir deux jours pleins, ce qui est bien.

OnePlus fournit un chargeur de 30 Watts dans la boite du Nord CE avec la promesse d’une recharge ultra rapide. Elle n’est pas si rapide que ça en réalité. Lors de nos tests, nous avons mesuré une recharge de 2 à 100 % en une heure et seize minutes, ce qui est un peu décevant. À noter que la charge se ralentit beaucoup dans les 30 derniers pour cent et que nous pouvons recharger le Nord CE de 0 à 70% en un peu moins de 40 minutes. Pratique si vous n'avez plus de batterie et peu de temps devant vous.