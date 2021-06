OnePlus Nord 2 : design, fiche technique…on sait déjà tout du smartphone

Le OnePlus Nord 2, le prochain fleuron milieu de gamme de OnePlus, continue de dévoiler tous ses secrets. Alors que la présentation officielle approche à grands pas, un informateur réputé a publié des rendus montrant le design complet du smartphone. Dans la foulée, le leaker révèle la fiche technique intégrale du téléphone.

En partenariat avec 91 Mobiles, OnLeaks, un informateur réputé de la galaxie smartphone, dresse le portrait robot complet du OnePlus Nord 2. Cette énième fuite corrobore toutes les précédentes informations apparues sur la toile concernant le successeur du OnePlus Nord premier du nom.

Comme toujours, OnLeaks s'est basé sur les schémas de fabrication du smartphone pour mettre au point les rendus. De fait, de légères modifications dans le design final sont possibles. En règle générale, les images du leaker sont néanmoins très proches de la réalité.

Écran 90 Hz, batterie 4500 mAh et triple capteur photo 50 MP…voici le OnePlus Nord 2

Visuellement, le OnePlus Nord 2 est très inspiré de la gamme des OnePlus 9. Sur la face avant, on retrouve un écran troué avec le capteur selfies dans le coin gauche. Au dos, OnePlus glisse les capteurs photo dans un bloc rectangulaire à la verticale.

Côté fiche technique, le smartphone est construit autour d'un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Sous la dalle, un lecteur d'empreintes digitales a été disposé.

Le OnePlus Nord 2 est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 1200 épaulé par un maximum de 2 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Gravé en 6nm, le chipset est équipé d'un cœur Cortex-A78 cadencé à 3,0 GHz, associé à trois cœurs Cortex-A78 avec une fréquence d'horloge de 2,6 GHz. Comme prévu, OnePlus mise sur Mediatek à la place de Qualcomm. L'autonomie est confiée à une batterie de 4 500 mAh. OnLeaks évoque une recharge rapide de 30W ou de 65W.

Enfin, la partie photographie est assurée par un triple capteur photo composé d'un objectif de 50 mégapixels, un objectif secondaire de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels. Dans le trou dans l'écran, OnePlus glisse un capteur de 32 mégapixels.

D'après les informations de OnLeaks, OnePlus annoncera le OnePlus Nord 2 dans le courant du mois de juillet 2021. Que pensez-vous de la nouvelle proposition du constructeur ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : 91 Mobiles