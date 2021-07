OnePlus 9T: capteur photo 108 MP Hasselbald, date de sortie…voici les premières infos

Assez logiquement, un nouveau smartphone premium arrivera bientôt chez OnePlus. Il s’agirait du OnePlus 9T. Les premières rumeurs à son sujet évoquent un nouveau capteur photo de 108 mégapixels, toujours codéveloppé avec Hasselblad et un changement dans l’interface. La sortie serait prévue en septembre 2021.

En début d’année, OnePlus a présenté deux smarphones haut de gamme, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Ces derniers ont été testés dans nos colonnes et ont même fait l’objet de plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Vous pouvez retrouver l’une d’entre elles en fin de cet article. Bien évidemment, un troisième modèle premium sera proposée en fin d’année, comme en 2020. Il devrait s’agit du OnePlus 9T.

Jusqu’à présent, les rumeurs à propos du OnePlus 9T étaient relativement peu nombreuses. Heureusement, l’une d’elles rattrape ce manque afin de nous donner quelques indications. Cette fuite se divise en trois informations. La première est assez classique : c’est la date de lancement du produit. Elle serait calée au mois de septembre. Nous ne sommes pas très surpris, même si le OnePlus 8T, son prédécesseur, a dû attendre le mois d’octobre pour être officialisé.

Un capteur 108 mégapixels comme dans le Mi 11 de Xiaomi

La seconde information est plus intéressante. Elle concerne le module photo. Selon la fuite, le capteur principal serait un modèle 108 mégapixels. Il serait similaire à celui que vous retrouvez dans certains modèles de Xiaomi, Samsung, Realme ou encore Honor. Il serait, comme pour le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, accompagné d’une optique signée Hasselblad. Rappelons que l’opticien suédois a signé un partenariat similaire à celui de Huawei avec Leica.

La dernière information de cette fuite est la plus étonnante. Elle affirme que OnePlus 9T ne fonctionnera pas avec OxygenOS, mais avec ColorOS d’Oppo. Rappelons que Pete Lau, le patron de OnePlus, est devenu en 2020 le directeur du développement produit d’Oppo. Les équipes des deux marques ont commencé de fusionner. Et certaines technologies sont partagées. Mais Pete Lau a toujours défendu OxygenOS affirmant que la ROM ne serait pas remplacée par ColorOS.

Est-ce cependant impossible ? En vrai, non. Pour une simple raison : OnePlus pourrait ainsi faire des économies sur le développement logiciel et la mise à jour des smartphones. Il n’est cependant pas certain que cela arrive dès le OnePlus 9T. Heureusement, nous n’aurons pas longtemps à attendre pour le savoir.

