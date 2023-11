OnePlus Nord 2T : la version 256 Go du smartphone est sous les 300 €

Le OnePlus Nord 2T fait son retour sur le devant de la scène à l'occasion du Black Friday. Durant l'événement commercial, la version 256 Go du smartphone passe sous la barre des 300 euros.

Depuis le vendredi 17 novembre dernier, le Black Friday Amazon bat son plein. Durant la Black Friday Week, le géant du commerce en ligne propose des produits high-tech à prix très réduits, notamment les smartphones.

Jusqu'au lundi 27 novembre prochain et dans la limite des stocks disponibles, vous pouvez vous offrir la version 256 Go du OnePlus Nord 2T au prix de 291,59 euros au lieu de 427,24 euros. L'offre promotionnelle concerne le coloris gris du téléphone et la livraison à domicile du produit est gratuite. De plus, Amazon vous permet de payer l'article en plusieurs fois sans frais.

Sorti il y a plus d'un an et demi en France, le Nord 2T de OnePlus lié à l'offre Amazon est un smartphone qui possède un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un processeur MediaTek Dimensity 1300, une mémoire vive de 12 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide à 80W et le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche OxygenOS.

Concernant la partie photo/vidéo, le téléphone est doté d'un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP. Pour en savoir plus sur le smartphone, nous vous invitons à lire notre article consacré au test du OnePlus Nord 2T.