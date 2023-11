Le OnePlus 11 est à son prix le plus bas pour le Black Friday

Le Black Friday est lancé sur Amazon ! Alors qu’il était déjà en promotion, le prix du OnePlus 11 5G ne cesse de baisse et se retrouve à seulement 500,09€ au lieu de 849 € ! Une excellente offre à ne pas manquer.

Sorti en début d’année en France, le OnePlus 11 5G est un smartphone qui se place dans la catégories des modèles haut de gamme sans pour autant en adopter le prix. Il affiche en effet des caractéristiques à faire pâlir la concurrence. Durant le Black Friday, vous pouvez le retrouver à seulement 500,09€ au lieu de 849 € dans sa version Titan Black de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le OnePlus 11 5G est équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2 épaulé par 8 Go de RAM. Le smartphone est à la fois plus performant et plus endurant grâce à son SoC peu énergivore. L’un de ses plus gros points forts est d’ailleurs sa batterie de 5000 mAh compatible avec la charge ultra-rapide de 100W. Vous pouvez ainsi le recharger de 0 à 50% en 10 minutes et le recharger entièrement en seulement 25 minutes !

Par ailleurs, le OnePlus 11 5G est doté d’un bel écran AMOLED 2K (3216 x 1400 pixels) de 6,7 pouces. Sa dalle profite d’un taux de rafraichissement variable capable d’aller de 1 à 120 Hz. Pour la partie photo, en plus de la caméra selfie de 16 MP, le smartphone est équipé d’un triple capteur à l’arrière. On retrouve ainsi à une caméra principale de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 32 MP. Pour en savoir plus sur le OnePlus 11 5G, découvrez notre test ici.

Grâce à l'offre du Black Friday, le modèle Titan Black de 8 Go de RAM avec un espace de stockage de 128 Go se retrouve à 500,09€ au lieu de 849 €. Ne tardez pas pour en profiter, les stocks fondent comme neige au soleil !

