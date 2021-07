OnePlus Nord 2 : fiche technique, date de sortie, prix, toutes les infos sur le smartphone abordable

Le OnePlus Nord 2 vient prendre la suite du populaire OnePlus Nord, avec toujours un rapport qualité-prix très attractif, et des améliorations sur l'appareil photo et la batterie sur ce nouveau modèle. La plupart des spécifications techniques sont connues, découvrez-les avec nous.

2020 a marqué un tournant dans l'histoire de OnePlus, qui s'est éloigné de sa stratégie premium historique pour explorer les marchés d'entrée et milieu de gamme avec ses smartphones Nord. Auparavant, la marque n'avait tenté l'expérience qu'à une reprise, avec le OnePlus X, pour un échec qui a longtemps traumatisé le fabricant. Mais OnePlus a révisé sa stratégie : elle devrait peu à peu laisser la place à OPPO (les deux marques sont placées sous la tutelle d'une même entité, dont Pete Lau, co-fondateur et ancien PDG de OnePlus, est à la tête) sur le segment haut de gamme pour faire des smartphones abordables son cœur de métier.

Le OnePlus Nord premier du nom avait fait sensation pour un rapport qualité-prix proche de ce que l'on peut trouver chez Xiaomi notamment, son successeur est sur le point de faire son apparition. Voici ce que l'on sait déjà à propos du OnePlus Nord 2.

Quel est le prix du OnePlus Nord 2 ?

Le OnePlus Nord était commercialisé en France au tarif de 399 euros. Le OnePlus Nord 2 devrait afficher le même prix, le premier modèle devant en partie son succès à son ticket d'entrée situé sous la barre symbolique des 400 euros. Nous voyons mal le constructeur prendre un risque en augmentant les prix dès la deuxième année de la gamme. Des configurations plus musclées seront également disponibles pour les besoins de mémoire plus importants.

Quand sort le OnePlus Nord 2 ?

Plusieurs rapports font état d'une présentation officielle du OnePlus Nord 2 dans le courant de juillet 2021, comme pour la première génération l'année dernière. Plus précisément, il faudrait l'attendre dans le dernier tiers du mois. La date du 22 juillet a été évoquée en Inde, le nouveau marché privilégié de OnePlus.

On ne sait par contre pas si le smartphone sera disponible tout de suite après son annonce, il est possible qu'il faille attendre début août pour avoir l'opportunité de mettre la main dessus. En tout cas, le OnePlus Nord 2 sera éligible à l'offre incluant un pack Premier Edition de Google Stadia selon le site officiel du constructeur. Une promotion qui se termine le 30 septembre 2021, confirmant une sortie des plus probables durant l'été.

Un design proche de celui des OnePlus 9

Le design du OnePlus Nord 2 va évoluer pour se rapprocher de celui des mobiles de la série OnePlus 9 lancée au printemps dernier. Grâce au réputé leaker OnLeaks et au média 91Mobiles, nous avons déjà des rendus précis de ce à quoi va ressembler le smartphone. Sur la façade avant, pas de surprise : la caméra frontale est logée dans un poinçon (plus petit car ne logeant qu'un capteur photo au lieu de deux) dans le coin supérieur gauche de l'écran, ce dernier intégrant un lecteur d'empreintes optique. Il n'est pas à écarter que l'on perde quelques millimètres sur la bordure inférieure.

Mais c'est sur le panneau arrière que l'on constate le plus de changements, avec un bloc photo directement inspiré de celui des OnePlus 9. On devrait retrouver deux grosses lentilles, associées à un capteur plus petit ainsi qu'au LED Flash. Une esthétique devenue habituelle depuis près d'un an et demi déjà, mais le premier OnePlus Nord avait conservé un alignement des modules photo “à l'ancienne”.

Le smartphone devrait être constitué des mêmes matériaux que son aîné, à savoir un châssis en plastique et un dos en verre. Ceux-ci s'étaient montrés plutôt convaincants sur la génération précédente pour un appareil proposé à ce prix. Nous pouvons par contre faire une croix sur un port jack 3.5mm. Le OnePlus Nord 2 ne sera pas non plus certifié résistant à l'eau et à la poussière, la certification coûterait trop cher au constructeur qui cherche à maîtriser ses tarifs. Mais n'oubliez pas que l'absence de certification ne signifie pas que le mobile n'est pas étanche.

Un écran AMOLED qui n'évolue pas

OnePlus nous avait bluffés avec la qualité d'écran de son Nord, la marque a décidé de reconduire la formule gagnante. La technologie AMOLED fait donc son retour, avec une définition d'image Full HD+ 1080p, une prise en charge de la norme HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le tout pour une diagonale d'écran de 6,43 pouces et un ratio de 20:9.

Les performances confiées à une puce MediaTek

Le OnePlus Nord était propulsé par un SoC Snapdragon 765G de Qualcomm, mais le constructeur s'apprête à réaliser un changement historique. Qualcomm a fourni jusqu'ici toutes les puces équipant les smartphones de OnePlus, qui va passer pour la toute première fois chez le concurrent MediaTek. Il faut dire que MediaTek s'est bien amélioré dernièrement, depuis le lancement des Dimensity, et a comblé une partie du retard qui le séparait de Qualcomm sur l'entrée et le milieu de gamme, et se prêtant même des ambitions sur le premium. Le groupe propose maintenant des SoC au rapport qualité-prix très intéressant, et a d'ailleurs dépassé Qualcomm en termes de parts de marché sur le mobile.

C'est donc un MediaTek Dimensity 1200 qui est en charge de faire tourner le OnePlus Nord 2, une puce gravée dans une finesse de 6nm selon un procédé du fondeur TSMC. C'est tout simplement le SoC le plus puissant de MediaTek à ce jour. S'il ne délivre pas des performances du niveau d'un Snapdragon 888, il ferait par contre à peu près jeu égal avec l'Exynos 2100 de Samsung, que l'on retrouve sur les derniers Galaxy S21. Une belle promesse de puissance.

Le OnePlus Nord 2 est bien sûr compatible 5G.

Plusieurs variantes de mémoire

On connaît la chanson depuis des années : il faut couvrir une fourchette étendue de budgets et de besoins afin d'attirer le plus de consommateurs possible vers son produit. Et à ce jeu, c'est souvent la mémoire qui est sollicitée pour proposer des configurations diverses adaptées au plus grand nombre.

Le OnePlus Nord 2 aura selon un benchmark une configuration avec 8 Go de RAM. Il est quasiment acté qu'un modèle embarquant 12 Go de mémoire vive soit aussi proposé. Une alternative à prix plancher avec 6 Go de RAM pourrait les accompagner. En matière d'espace de stockage, au moins deux options s'offriront aux intéressés : 128 et 256 Go, qui pourraient être rejointes par une variante à 64 Go.

La capacité de la batterie augmente, l'autonomie aussi ?

Avec un accumulateur de 4500 mAh, le OnePlus Nord 2 devrait bénéficier d'une meilleure autonomie que le OnePlus Nord et sa batterie de 4115 mAh. D'autant plus que l'écran ne devrait pas se montrer plus gourmand. Il faudra tout de même surveiller la consommation énergétique du SoC MediaTek Dimensity 1200 et de l'optimisation avec cette nouvelle plateforme pour en avoir le cœur net.

Le smartphone disposerait d'une charge rapide pouvant atteindre 30W en filaire. Il ne supporte pas la charge sans fil, une fonctionnalité jugée dispensable par OnePlus, qui préfère aller à l'essentiel pour conserver un tarif attractif.

Un appareil photo avec capteurs Sony

Le partenariat avec Hasselblad est réservé aux smartphones haut de gamme, le OnePlus Nord 2 est donc privé de l'expertise du spécialiste de l'optique. Mais ce n'est pas pour autant que le fabricant va délaisser la partie photo, qui évolue par rapport à la première génération. La principale attraction du setup est sans aucun doute le capteur photo principal Sony IMX766 de 50 MP, prenant en charge une profondeur des couleurs 10-bit et avec une ouverture de f/1.7. Un module qui nous avait convaincus dans notre test de l'OPPO Find X3 Pro.

Il sera épaulé par deux autres capteurs, un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif de 2 MP, dont on ne connaît pas encore l'utilité (pour le mode macro ou la profondeur de champ probablement). La caméra selfie de 32 MP complète le tout, il n'y a pas de capteur ultra grand-angle à l'avant comme sur le Nord original.

OxygenOS 11 et trois ans de mises à jour de sécurité Android

OnePlus et OPPO partagent leurs équipes de recherche et développement ainsi que de développement logiciel désormais. OnePlus ne va pas abandonner OxygenOS pour passer au ColorOS d'OPPO, mais les deux surcouches vont à partir de maintenant sur une plateforme technique commune. A priori, l'interface propre à OxygenOS devrait donc être conservée, mais on peut espérer une meilleure réactivité sur les corrections de bug et de nouvelles fonctionnalités en provenance de l'écosystème d'OPPO. Mais tout cela n'est pas encore très clair à ce jour.

Le OnePlus Nord 2 sortira sous OxygenOS 11, basé sur Android 11 (OnePlus a modifié il y a quelque temps la numérotation de sa nomenclature pour calquer à celle d'Android pour plus de clarté). Une version que l'on connaît bien puisque déjà embarquée sur les OnePlus 9 et déployée auprès de bien d'autres modèles, dont le OnePlus Nord.

Enfin, OnePlus a révélé que suite à la fusion de ses ressources avec OPPO, le suivi logiciel de ses smartphones allait s'améliorer. Le OnePlus Nord 2 aura droit à deux mises à jour de fonctionnalités (Android 12 et Android 13) et trois ans de mises à jour de sécurité minimum. Soit le même traitement que les appareils haut de gamme de la marque auparavant, qui passent quant à eux à respectivement trois et quatre ans de mises à jour de fonctionnalités et de sécurité.