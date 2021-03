OnePlus Nord : la mise à jour Android 11 avec OxygenOS 11 est disponible

Le OnePlus Nord passe à Android 11. La jeune marque chinoise vient de lancer le déploiement de la mise à jour, accompagnée de la surcouche Oxygen OS 11, sur le smartphone milieu de gamme. On vous explique comment installer le firmware sur votre smartphone dès que possible ci-dessous.

“Nous sommes très heureux d'annoncer qu'OxygenOS 11 basé sur Android 11 commencera à être déployé aujourd'hui pour le OnePlus Nord” annonce OnePlus sur son forum officiel ce lundi 1er mars 2021. Pour rappel, la firme chinoise avait ouvert le programme beta d'Android 11 au OnePlus Nord début janvier 2021. Après plusieurs semaines de beta, OnePlus déploie donc la version finale et stable du firmware.

Comme toujours, la mise à jour OTA sera d'abord proposée à “un petit pourcentage d'utilisateurs”. Dans un second temps, OnePlus déploiera Oxygen OS 11 à plus grande échelle. D'ici quelques jours, tous les OnePlus Nord devraient avoir reçu la mise à jour vers Android 11.

Comment installer Android 11 avec OxygenOS 11 sur le OnePlus Nord ?

Sans surprise, la mise à jour offre une foule de nouveautés. Sur son forum officiel, OnePlus met notamment en avant le “nouveau design visuel de l'interface”, un raccourci pour activer le mode sombre facilement, un mode sombre automatique et des améliorations visant à optimiser certaines applications. Pour vérifier si la mise à jour Android 11 est d’ores et déjà disponible sur votre OnePlus Nord, on vous invite à suivre la manoeuvre ci-dessous :

Assurez-vous d’abord d’avoir suffisamment de batterie (OnePlus conseille au moins 30%) avant de lancer l’opération, qui peut se révéler longue.

Rendez-vous dans le menu Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Choisissez Mise à jour logicielle

Cliquez ensuite sur Rechercher une mise à jour

Si celle-ci est disponible, il ne vous restera plus qu’à appuyer sur Lancer la mise à jour et suivre les instructions à l’écran

Pour rappel, OnePlus a déjà déployé la version stable d'Android 11 sur les OnePlus 8/ 8 Pro. Les deux smartphones haut de gamme ont pu passer à Android 11 dès le mois d'octobre 2020, peu après les Pixel de Google. Que pensez-vous de la mise à jour ? On attend votre avis dans les commentaires.