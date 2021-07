Le OnePlus Nord 2 sera présenté le 22 juillet 2021, c’est officiel

OnePlus présentera le OnePlus Nord 2 lors d'une conférence en ligne le 22 juillet 2021. D'après le constructeur chinois, le smartphone s'inscrit dans la lignée de son illustre prédécesseur, le OnePlus Nord. La marque explique s'être basée sur les retours des utilisateurs pour mettre au point son nouveau smartphone milieu de gamme.

En 2020, OnePlus a négocié un grand retour réussi sur le milieu de gamme avec le très convaincant OnePlus Nord. Proposé au prix de départ de seulement 399 euros, le smartphone est parvenu à tirer son épingle du jeu grâce à la recharge rapide Warp Charge 30T, un écran AMOLED 90 Hz de qualité et des performances de haut vol.

Après la réussite commerciale du OnePlus Nord, OnePlus a fort logiquement mis au point un second smartphone du même acabit. Sobrement baptisé OnePlus Nord 2, le téléphone est apparu à de multiples reprises sur la toile au cours des derniers mois. Visuellement, le téléphone se rapproche beaucoup de la gamme des OnePlus 9. Il emprunte notamment l'écran troué et le bloc photo rectangulaire qui ressort légèrement de la structure.

Le OnePlus Nord 2 propose une “mise à niveau complète”

Via un communiqué publié sur le blog officiel de OnePlus, Pete Lau, PDG de la marque, a annoncé la date de présentation du OnePlus Nord 2. La conférence de lancement aura lieu le jeudi 22 juillet 2021 à 16h. L'annonce concerne le marché européen et indien. “Le premier OnePlus Nord était un produit fantastique, mais dans l'année qui a suivi son lancement, nous avons continué à examiner vos commentaires et à travailler sur les moyens d'améliorer l'expérience utilisateur du prochain appareil OnePlus Nord”, explique Pete Lau.

“Le OnePlus Nord 2 5G est une mise à niveau complète du premier OnePlus Nord, de l'appareil photo aux performances en passant par la charge”, avance le dirigeant.. Comme le voulaient les fuites, le smartphone est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 1200-AI. Ce chipset serait épaulé par un maximum de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne.

Le reste de la fiche technique serait composé d'un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, d'une batterie de 4 500 mAh et d'un triple capteur photo composé d'un objectif de 50 mégapixels, un objectif secondaire de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels. On vous donne rendez-vous le 22 juillet pour tout savoir sur le OnePlus Nord 2.